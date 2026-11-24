¿Se considera bueno en matemáticas? ¿Ha soñado alguna vez con ganar algún concurso? Pues esta sería la oportunidad perfecta. La fundación Clay Mathematics Institute de Cambridge, Massachusetts, dedicada a fomentar e impulsar el conocimiento de esta ciencia, decidió premiar con un millón de dólares a quien sea capaz de resolver los siete problemas pendientes que hacen parte de los ‘Problemas del Milenio’.

Hace más de dos décadas, la fundación ofreció un millón de dólares a aquellas personas que fueran capaces de encontrar la solución correcta. Sin embargo, hasta el día de hoy, de los siete problemas que habían sido planteados, solo uno ha sido resuelto. Por esta razón, muchos expertos trabajan en ellos, no solo para ganar el suculento premio, sino también para pasar a la historia.

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Estos son los problemas matemáticos que aún quedan por resolver

1. El problema de P frente a NP

Uno de los primeros ‘Problemas del Milenio’ de las matemáticas aplicadas tiene que ver concretamente con el campo de la complejidad computacional, dentro de la informática. Su planteamiento se remonta aproximadamente a los años setenta y fue formulado por Stephen Cook y Leonid Levin, a partir de investigaciones relacionadas con la computación.

El problema de P frente a NP plantea si todos los problemas cuyas soluciones pueden verificarse rápidamente también pueden resolverse rápidamente. Esto tiene que ver con el tiempo empleado para realizar cálculos y los recursos de memoria necesarios. Cabe recordar que este interrogante está centrado en el campo de la informática y el procesamiento de datos.

2. La conjetura de Hodge

La conjetura de Hodge fue propuesta por el matemático escocés William Hodge en 1950, durante el Congreso Internacional de Matemáticos, que se celebró en Cambridge. Esta hipótesis busca establecer una relación entre dos campos de las matemáticas: la geometría diferencial y la geometría algebraica.

De acuerdo con los expertos, se trata de teorías abstractas y difíciles de explicar. La idea básica consiste en determinar en qué medida es posible aproximar la forma de un objeto mediante la construcción de bloques simples de dimensiones cada vez mayores.

Hasta la fecha, este sigue siendo uno de los problemas sin resolver, debido a que no existe una demostración definitiva. Su complejidad ha dado lugar a diferentes teorías y aproximaciones matemáticas que todavía no han podido ser demostradas.

3. La hipótesis de Riemann

Esta hipótesis fue formulada por primera vez por Bernhard Riemann en 1859. Debido a su relación con los números primos, es uno de los problemas más importantes de las matemáticas contemporáneas.

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Riemann sugirió que la distribución de los números primos está relacionada con el comportamiento de la llamada ‘función zeta de Riemann’, que tiene dos tipos de ceros: los ceros ‘triviales’, que corresponden a todos los números enteros pares negativos, y los ceros ‘no triviales’, cuya parte real se encuentra entre 0 y 1.

De acuerdo con la hipótesis de Riemann, todos los ceros no triviales de la función zeta se encuentran en la recta x = 1/2. Sin embargo, hasta el día de hoy se han calculado más de diez millones de ceros para esta función, explica el instituto.

4. La conjetura de Poincaré

La conjetura de Poincaré es un problema topológico formulado en 1904 por el matemático francés Henri Poincaré. Al igual que los mencionados anteriormente, es uno de los problemas matemáticos más difíciles.

Hasta el momento, ha sido el único de los siete problemas que ha sido resuelto. Esto ocurrió en 2006, cuando pasó a conocerse como el teorema de Poincaré, gracias al trabajo del matemático ruso Grigori Perelman, quien renunció al dinero del premio.

5. Las ecuaciones de Navier-Stokes

Estas ecuaciones matemáticas fueron nombradas en honor al ingeniero y físico francés Claude-Louis Navier y al físico y matemático angloirlandés George Gabriel Stokes. Describen el movimiento de los fluidos viscosos.

De acuerdo con la mecánica newtoniana, estas expresiones matemáticas deberían permitir predecir el movimiento de un fluido a partir de su estado inicial. Sin embargo, hasta el momento no se ha podido demostrar si siempre existen soluciones suaves y definidas para ellas, lo que dificulta aún más su resolución.

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6. La conjetura de Birch y Swinnerton-Dyer

La primera vez que se habló de este problema matemático fue en 1965, cuando los ingleses Bryan Birch y Peter Swinnerton-Dyer formularon su hipótesis. Sin embargo, sus antecedentes se remontan a investigaciones matemáticas anteriores.

Esta conjetura describe el conjunto de soluciones racionales de las ecuaciones que definen una curva elíptica. Las curvas algebraicas se clasifican según su género: las de género 0 son conocidas como curvas racionales y pueden tener ninguna o infinitas soluciones. Las de género 1 son las conocidas como curvas elípticas, que pueden tener un número finito o infinito de soluciones.

La resolución de esta conjetura se basaría en encontrar un criterio que permita determinar cuántas soluciones racionales tiene una curva elíptica.

7. Yang-Mills y el salto de masa (‘mass gap’)

Por último, se encuentra el problema de Yang-Mills, relacionado con la teoría de las partículas elementales de la materia y su versión cuántica. Esta teoría describe partículas sin masa, como los gluones.

Sin embargo, diversos estudios han llevado a los científicos a plantear la existencia de lo que se conoce como ‘salto de masa’ o ‘mass gap’, un fenómeno relacionado con la diferencia entre el estado de menor energía y las demás excitaciones de la teoría.

La hipótesis de Yang-Mills estableció las bases de la teoría de las partículas elementales de la materia. No obstante, demostrar matemáticamente la existencia de este salto de masa sigue siendo uno de los grandes desafíos de la física y las matemáticas.