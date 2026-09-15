La escuela pública Dreamers Academy, fundada por puertorriqueñas y ubicada en Sarasota, Florida, regresará a Puerto Rico para reclutar maestros y maestras interesados en oportunidades de empleo para el año escolar 2027-2028.

Como parte de la jornada de reclutamiento, la institución ofrecerá una orientación virtual el jueves, 17 de septiembre, a las 6:00 p. m. Durante el encuentro, los interesados podrán conocer las oportunidades disponibles, los requisitos de certificación, los beneficios, las alternativas de desarrollo profesional y el proceso de solicitud.

“La experiencia que hemos vivido con los maestros puertorriqueños ha superado todas nuestras expectativas. Han enriquecido nuestras aulas con su preparación académica, sensibilidad cultural y compromiso con la excelencia educativa. Hoy podemos afirmar con certeza que Puerto Rico es uno de los principales semilleros de talento docente para nuestra escuela”, expresó la Dra. Catherine Rodríguez, directora de Dreamers Academy.

PUBLICIDAD

Luego de la orientación virtual, el equipo de la escuela realizará encuentros presenciales en tres universidades.

La jornada comenzará el miércoles, 30 de septiembre, en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, de 8:30 a. m. a 1:30 p. m.; continuará el jueves, 1 de octubre, en la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto de Ponce, de 8:30 a. m. a 1:30 p. m.; y culminará el viernes, 2 de octubre, en la Universidad de Puerto Rico, Recinto Universitario de Mayagüez, de 8:30 a. m. a 3:00 p. m.

Dreamers Academy busca incorporar profesionales certificados en Educación Elemental, Educación Temprana y áreas de especialidad como Matemáticas, Ciencias, Estudios Sociales, Educación Física y Educación Especial, entre otras disciplinas. Los interesados en participar de la orientación virtual y conocer más sobre las oportunidades disponibles pueden registrarse en dreamersacademy.org/es/puertorico.