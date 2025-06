Un migrante cubano que consiguió la ciudadanía estadounidense y se transformó en una figura política muy cercana al presidente Donald Trump fue designado recientemente como director de la aplicación ICERaid, una herramienta digital diseñada para que los ciudadanos reporten la presencia de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos.

Con el objetivo de promover la participación ciudadana en la misión del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), la aplicación será dirigida ahora por Enrique Tarrio, el exdirigente de los ‘Proud Boys’ quien fue indultado por Trump este año. De este modo, Tarrio asumirá el cargo de “zar de ICERaid”, como el mismo bautizó el puesto.

La aplicación permite a los ciudadanos estadounidenses denunciar la presencia de inmigrantes indocumentados, así como cualquier actividad que infrinja las leyes de inmigración, a cambio de una compensación económica entregada mediante una criptomoneda propia llamada $RAID.

Bajo el nombre de ICERaid, un acrónimo de Intelligence Crowdsourcing and Engagement Rewards for American Intelligence and Defense, la herramienta opera mediante el uso de tecnología Web3.

Como responsable de ICERAID, Tarrio supervisará el crecimiento estratégico de la aplicación, la participación comunitaria y las colaboraciones, garantizando que siga siendo un referente de seguridad y patriotismo, explica el comunicado compartido por el sitio web oficial de la aplicación.

¿Quién es Enrique Tarrio, el migrante protegido por Trump?

Exlíder de la organización de extrema derecha denominada Proud Boys, Tarrio fue una figura importante del movimiento político “Latinos por Trump”, de una notable importancia en el estado de Florida.

“Me siento honrado de servir como Zar de ICERAID y liderar una plataforma que empodera a los estadounidenses para proteger los valores y la seguridad de nuestra nación. Me comprometo a garantizar que ICERAID se convierta en una herramienta poderosa para que las comunidades defiendan el estado de derecho y recuperen la seguridad en Estados Unidos”, expresó Tarrio en el comunicado.