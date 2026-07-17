Dubái, Emiratos Árabes Unidos. Estados Unidos amplió su campaña de ataques aéreos contra Irán a primera hora del viernes al golpear más puentes, equipos eléctricos y derrumbar una torre en un puerto clave, parte de las amenazas de su presidente, Donald Trump, de comenzar a atacar infraestructura para presionar a Teherán a que afloje su control sobre el estrecho de Ormuz.

El gobierno iraní lanzó nuevos ataques con misiles contra naciones aliadas de Washington en Oriente Medio, entre ellas Qatar, un mediador clave en la guerra.

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El alto el fuego provisional acordado el mes pasado se ha venido abajo, y la región ha soportado días de ataques de Estados Unidos e Irán mientras se disputan el control del estrecho. Funcionarios iraníes dicen que la ofensiva estadounidense ha matado a decenas de personas y herido a cientos más, con nuevas víctimas reportadas en los ataques del viernes.

Cuando Estados Unidos e Israel iniciaron la guerra contra Irán el 28 de febrero, Teherán cerró prácticamente el estrecho al tráfico marítimo, una medida que disparó el precio del petróleo y dio al gobierno iraní una gran ventaja en las negociaciones.

En un discurso al pueblo estadounidense en horario de máxima audiencia, Trump insistió en que la guerra iba bien.

“De igual manera estamos ganando a lo grande en Irán, y verán los frutos de ese trabajo muy, muy pronto”, señaló el mandatario.

Puentes e “infraestructura eléctrica” alcanzados en Irán

Los ataques aéreos estadounidenses alcanzaron puentes durante la noche y la madrugada del viernes en la provincia de Hormozgán, en el sur de Irán, y se cobraron la vida de al menos siete personas, informó la televisión estatal iraní. El operativo alcanzó Bandar Khamir, una ciudad en la costa iraní del estrecho de Ormuz.

Los ataques contra puentes de carretera y ferrocarril parecían buscar aislar Bandar Abbas, el principal puerto de Irán, de las vías que llevan hacia la región central de la República Islámica y de ahí a Teherán, la capital.

Aunque otras rutas siguen abiertas, la ofensiva estadounidense podría ampliarse aún más, lo que potencialmente interrumpiría tanto el movimiento de material militar como de los bienes necesarios para los 90 millones de habitantes del país.

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Irán también reconoció por primera vez el viernes “ataques contra la infraestructura eléctrica” durante la campaña aérea estadounidense, cuando su Ministerio de Energía emitió un llamado a que la población use menos electricidad en las provincias del sur.

Dijo que esas zonas “actualmente están experimentando calor extremo y ataques contra infraestructura eléctrica”. El ministerio no precisó si los ataques alcanzaron centrales eléctricas, líneas de transmisión u otros equipos.

Desde hace días se sospecha de estos ataques contra la infraestructura eléctrica. El concejal de la ciudad de Teherán Mehdi Chamran dijo el martes a reporteros que preguntaban sobre problemas eléctricos: “Solo miren cuántas instalaciones eléctricas golpearon... y no estarían haciendo esa pregunta”.

Torre en puerto clave colapsa en un ataque de EEUU

El Comando Central del ejército estadounidense dijo que golpeó decenas de objetivos en sus últimos ataques aéreos, que concluyeron al amanecer del viernes, la sexta noche consecutiva de su ofensiva.

Los ataques también derribaron una torre en el puerto iraní de Chabahar, en el golfo de Omán, una ruta comercial clave para el vecino Afganistán, que no tiene salida al mar, de acuerdo con la agencia estatal de noticias IRNA.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, compartió la imagen de la torre de vigilancia derrumbándose, como parte de su esfuerzo por afirmar el control estadounidense sobre el estrecho. Esa imagen había circulado en redes sociales a través de activistas antes de que Hegseth la compartiera.

El puerto de Chabahar, que Irán había estado operando con apoyo de India, ha sido un objetivo recurrente de los ataques aéreos estadounidenses. La prensa estatal de la República Islámica reconoció una tercera ronda de ataques contra la instalación sin reportar de inmediato el colapso de la torre.

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Irán señaló que la torre era la encargada de supervisar el tráfico comercial hacia el puerto. Sin embargo, la Guardia Revolucionaria paramilitar de Irán también opera en puertos de todo el país.

Hasta las 6 de la mañana del viernes, los ataques estadounidenses habían matado al menos a 38 personas y herido a más de 400 en Irán, dijo el portavoz del Ministerio de Salud, Hossein Kermanpour.

Irán toma represalias al atacar Qatar, un mediador en la guerra

El viernes, Qatar advirtió dos veces a la población que buscara refugio mientras una andanada de misiles iraníes apuntaba a la nación. La gente escuchó explosiones sobre sus cabezas mientras las defensas antiaéreas se activaban para interceptar los misiles. El Ministerio del Interior qatarí dijo que la caída de escombros causó lesiones a un niño.

Qatar es un mediador clave, junto con Pakistán, en el intento de alcanzar el fin de la guerra con Irán. Pero las conversaciones se han venido abajo por el bloqueo iraní en Ormuz.

Irán también atacó Baréin y Kuwait a primera hora del viernes. El ejército de Jordania dijo que interceptó tres misiles entrantes el viernes por la mañana lanzados por Irán.

También se pudieron escuchar explosiones el viernes por la mañana en Irbil y Sulaymaniyah, en la región kurda semiautónoma del norte de Irak, mientras las defensas aéreas apuntaban al fuego entrante. Al parecer, el grupo disidente kurdo iraní Komala fue el objetivo del ataque, en el que fallecieron nueve personas y varias más resultaron heridas, dijo un funcionario que habló bajo condición de anonimato por razones de seguridad.

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Irán no se atribuyó de inmediato el operativo, pero ha atacado a Komala en el pasado.

También el viernes, un petrolero fue atacado mientras navegaba por el estrecho de Ormuz tomando la ruta más cercana a Omán, informó el ejército británico.

El reporte de la Agencia de Operaciones de Comercio Marítimo (UKMTO, por sus siglas en inglés), que depende del ejército británico, dijo que el buque sufrió daños menores sin que ninguno de sus tripulantes resultara herido.

Irán ha estado atacando petroleros que viajan por la ruta próxima a Omán, pero no reconoció de inmediato ningún ataque.

Los ataques coinciden con disputa de Irán y EEUU por el estrecho

En los últimos días, Trump ha retomado sus amenazas de atacar centrales eléctricas y puentes en Irán para tratar de obligar a la República Islámica a aflojar su control sobre el estrecho, por el que en tiempos de paz pasaba aproximadamente una quinta parte de todo el petróleo y gas natural comercializados en el mundo. Además, Washington reimpuso un bloqueo naval sobre los puertos iraníes para detener sus envíos de crudo.

Los envíos de mercancías semanales a través del estrecho cayeron casi una cuarta parte a comienzos del mes, según la firma de datos marítimos Lloyd’s List Intelligence. Y eso fue antes del reciente aumento de ataques de represalia.

Dado el riesgo, algunos transportistas de petróleo navegan por el estrecho con los dispositivos de ubicación apagados, pero muchos simplemente se quedan donde están, dijo Lloyd’s el jueves. Una cantidad cada vez mayor de la energía producida en la región se envía a través de oleoductos, pero no es, ni de cerca, suficiente para compensar la caída del transporte marítimo a través del estrecho.

Las fuerzas estadounidenses han redirigido tres embarcaciones comerciales que intentaban eludir el bloqueo, inutilizaron una que no cumplió y abordaron otra.