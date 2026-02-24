Park City, Utah. Los fiscales retrataron a una madre de Utah y autora de libros infantiles como una asesina hambrienta de dinero el lunes en el primer día de un juicio por asesinato en la muerte de su marido, mientras que su equipo de defensa instó a los miembros del jurado a no hacer juicios antes de escuchar su versión.

Kouri Richins, de 35 años, se enfrenta a una serie de cargos por presuntamente matar a su marido, Eric Richins, con fentanilo en marzo de 2022 en su casa a las afueras de la ciudad de esquí de Park City. Ella ha negado vehementemente las acusaciones.

Los fiscales afirman que ella introdujo cinco veces la dosis letal del opioide sintético en un cóctel que él bebió. También se la acusa de intentar envenenarlo un mes antes, el Día de San Valentín, con un sándwich con fentanilo que le provocó urticaria y le hizo perder el conocimiento, según los documentos judiciales.

Tras la muerte de su marido, Kouri Richins autopublicó un libro infantil sobre el duelo para ayudar a sus hijos y a otros niños a afrontar la pérdida de un padre.

Mientras se iniciaban los alegatos del caso el lunes, Richins se sentó junto a sus abogados, tomando notas y pasándoles algunas. Su equipo legal no ha dicho si subirá al estrado en su defensa.

El fiscal del condado de Summit, Brad Bloodworth, declaró ante el jurado que Richins tenía una deuda de 4.5 millones de dólares y creía erróneamente que si su marido moría ella heredaría su patrimonio, valorado en más de 4 millones de dólares. Los fiscales han argumentado que ella estaba planeando un futuro con otro hombre que estaba viendo en el lado.

“Las pruebas demostrarán que Kouri Richins asesinó a Eric por su dinero y para empezar de nuevo en la vida”, dijo Bloodworth. “Más que nada, ella quería su dinero para perpetuar su fachada de privilegio, opulencia y éxito”.

Kathy Nester, abogada defensora de Kouri Richins, madre de Utah acusada de envenenar fatalmente a su esposo, muestra al jurado la imagen de un frasco de pastillas mientras ofrece su declaración de apertura en el juicio por asesinato de Richins en el Palacio de Justicia del Condado de Summit, en Park City, Utah, el lunes 23 de febrero de 2026. ( The Associated Press )

Sin antecedentes de consumo de drogas ilícitas

La abogada defensora, Kathryn Nester, comenzó su declaración de apertura reproduciendo la grabación de la llamada de Richins al 911 de la noche de la muerte de su marido. Richins sollozaba en la llamada y apenas parecía capaz de responder a las preguntas de la operadora.

“Eran los sonidos de una esposa que se queda viuda”, dijo Nester.

Eric Richins tenía la enfermedad de Lyme y era adicto a los analgésicos, argumentó Nester. Sugirió que podría haber sufrido una sobredosis.

Sin embargo, en las imágenes de la cámara corporal mostradas más tarde el lunes, Richins dice a la policía que su marido no tenía antecedentes de consumo de drogas ilícitas.

La hermana de Eric Richins, Katie Richins-Benson, también testificó que su madre era una consejera sobre drogas y alcohol que había inculcado a los hermanos desde una edad temprana los peligros del consumo de drogas.

Está previsto que el juicio se prolongue hasta el 26 de marzo. Unas docenas de personas que esperaban presenciar el juicio acamparon en sillas de jardín frente al tribunal desde las 4 de la mañana, cuatro horas y media antes de que comenzara el juicio.

Richins se enfrenta a casi tres docenas de cargos, entre ellos asesinato con agravantes, intento de asesinato, falsificación, fraude hipotecario y fraude de seguros. Sólo el cargo de asesinato conlleva una pena de 25 años a cadena perpetua.

En los meses anteriores a su detención en mayo de 2023, Richins autopublicó el libro infantil “¿Estás conmigo?”, sobre un padre con alas de ángel que vela por su hijo pequeño tras fallecer. El libro podría desempeñar un papel clave para los fiscales para enmarcar la muerte de Eric Richins como un asesinato calculado con un intento de encubrimiento. Bloodworth contó a los miembros del jurado el lunes cómo Richins lo promocionó en la televisión local y en emisoras de radio.

Búsquedas en internet recuperadas del teléfono de Kouri Richins, madre de Utah acusada de envenenar fatalmente a su esposo, se muestran en una pantalla durante su juicio por asesinato en el Palacio de Justicia del Condado de Summit, en Park City, Utah, el lunes 23 de febrero de 2026. ( The Associated Press )

Casi $2 millones en pólizas de seguro de vida

Años antes de la muerte de su marido, Richins abrió numerosas pólizas de seguro de vida sobre Eric Richins sin su conocimiento, con beneficios por un total de casi 2 millones de dólares, alegaron los fiscales. Los documentos judiciales también indican que ella tenía un saldo negativo en su cuenta bancaria y estaba siendo demandada por un acreedor.

Bloodworth mostró al jurado mensajes de texto entre Kouri Richins y Robert Josh Grossman, el hombre con el que supuestamente mantenía una aventura. Ella había enviado mensajes de texto a Grossman sobre su sueño de dejar a su marido, ganar millones en el divorcio y un día casarse con Grossman.

Bloodworth también mostró el historial de búsquedas en Internet de Richins, que incluía “cárceles de lujo para ricos Estados Unidos” y “¿Puede la policía obligarte a pasar por el detector de mentiras?”.

Kouri Richins observa durante su juicio por asesinato en el Palacio de Justicia del Condado de Summit, en Park City, Utah, el lunes 23 de febrero de 2026. ( The Associated Press )

La grabación de una cámara corporal muestra la noche de la muerte de su marido

El vídeo de la cámara corporal del ayudante del sheriff del condado de Summit, Vincent Nguyen, mostrado en el tribunal, mostraba a Richins angustiada mientras decía a la policía que su marido tenía dolor en el pecho antes de irse a dormir y que podría haber tomado una gominola de THC.

“Mi marido está activo. No murió mientras dormía. Esto es una locura”, dice en el vídeo.

Richins parecía estar en pijama mientras los paramédicos trabajaban para reanimar a su marido en una habitación cercana, según muestra el vídeo. A veces se sujetaba la cabeza con las manos y caminaba de un lado a otro mientras hablaba con un ayudante del sheriff y con los familiares que llegaron más tarde.

Richins-Benson testificó que esa noche entró en la casa y encontró a Richins con un aspecto “arreglado” y con el pelo “todo recogido”.

Katie Richins-Benson, hermana de Eric Richins, testifica en el juicio contra la esposa de Eric, Kouri Richins, acusada de envenenar fatalmente a su esposo, durante el juicio por asesinato en el Palacio de Justicia del Condado de Summit, en Park City, Utah, el lunes 23 de febrero de 2026. ( The Associated Press )

Frascos vacíos de pastillas y gominolas de marihuana

Entre los testigos clave que se espera que comparezcan más adelante en el juicio se encuentra el ama de llaves de la familia, Carmen Lauber, que afirma haber vendido fentanilo a Kouri Richins en múltiples ocasiones.

Los abogados defensores argumentaron el lunes que Lauber no dio fentanilo a Richins y que estaba motivada para mentir por protección legal. Lauber no está acusada en relación con el caso, y los detectives han dicho que se le concedió inmunidad.

No se encontró fentanilo en la casa de Richins, y el traficante del ama de llaves ha dicho que estaba en la cárcel y desintoxicándose del consumo de drogas cuando dijo a los detectives en 2023 que había vendido fentanilo a Lauber. Más tarde dijo en una declaración jurada que sólo le vendió el opioide OxyContin.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.