El gobernador republicano de Alaska, Mike Dunleavy, ha ordenado una investigación sobre la candidata demócrata que se presenta al Senado de los Estados Unidos por ese estado, tras revelarse que su campaña parecía estar implicada en la captación de otro candidato con el mismo nombre que el senador republicano en el cargo, Dan Sullivan.

La orden de Dunleavy, publicada durante la noche en las redes sociales, se produce un día después de que el presidente Donald Trump pidiera que se iniciaran acciones penales contra Mary Peltola y su campaña.

En una contienda que figura entre las pocas elecciones al Senado de este año que se prevé que determinen el control de la cámara, el presidente republicano ya había ordenado previamente a su Departamento de Justicia que presentara una demanda para bloquear la certificación de los resultados, exigiendo que se impidiera a Alaska certificar la victoria de Peltola si Daniel J. Sullivan Jr. seguía figurando en las papeletas electorales del estado.

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Dunleavy escribió que la información publicada por «The New York Times» «revela nuevas y preocupantes pruebas de un esfuerzo organizado para manipular las elecciones de Alaska mediante la presentación de candidatos —entre ellos uno con el mismo nombre que un senador estadounidense en ejercicio— con el fin de confundir deliberadamente a los votantes y desviar sus votos».

«Engañar deliberadamente a los votantes para que voten por otra persona atenta contra la integridad de nuestras elecciones», añadió Dunleavy, señalando que el informe «respalda sustancialmente» las conclusiones previas de la junta electoral estatal sobre este asunto.

La campaña de Peltola no respondió de inmediato a un mensaje enviado el jueves por la mañana en el que se le pedía su opinión sobre la orden de Dunleavy. Sin embargo, durante un acto de campaña en Soldotna, Peltola, exdiputada, sugirió que la noticia del Times era una «distracción» de temas como el apoyo del senador Sullivan a la guerra en Irán.

«Esto no es más que otra distracción. Es otra maniobra de distracción», afirmó en un vídeo publicado en Internet. «Todo esto no es más que una estrategia para vender periódicos. Todo esto no es más que una estrategia para conseguir suscripciones».

A principios de este año, un alto cargo electoral estatal dictaminó que Daniel J. Sullivan Jr., un profesor jubilado de la pequeña localidad pesquera de Petersburg, no reunía los requisitos para figurar en las papeletas de las primarias, al concluir que su declaración de candidatura se había presentado «con la intención de confundir o inducir a error y, con ello, comprometer la imparcialidad o neutralidad de las papeletas».

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El caso llegó al Tribunal Supremo de Alaska, que dictaminó que cumplía los requisitos para presentarse a las elecciones. Él siempre ha negado que se presentara a instancias de los demócratas y ha afirmado que no tuvo ningún contacto con la campaña de Peltola: «Cero, ninguno, nada de nada», declaró en junio tras anunciar su candidatura.

Los votantes de Alaska verán a «Dan S. Sullivan» identificado como «republicano inscrito» y «titular del cargo» en sus papeletas, mientras que «Daniel J. Sullivan Jr.» no aparecerá con ninguna afiliación política.

Según informó «The New York Times», las entrevistas, los mensajes de texto y los documentos preparados para una posible demanda revelaban que el equipo de Peltola pretendía convencer a los candidatos para que se presentaran a las elecciones, con el objetivo de dividir el apoyo al senador republicano.

Al ser preguntado el miércoles sobre la noticia, Trump declaró a los periodistas: «Creo que deberían ser procesados». Anteriormente había publicado en las redes sociales que «Peltola debería sufrir las consecuencias legales y políticas de lo que ha hecho».

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.