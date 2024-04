WASHINGTON. La Corte Suprema parecía el jueves dispuesta a rechazar el reclamo del ex presidente Donald Trump de inmunidad absoluta frente a un juicio por interferencia electoral, pero varios jueces señalaron reservas sobre los cargos que podrían causar una larga demora, posiblemente más allá de las elecciones de noviembre.

La mayoría de los jueces no parecían abrazar el reclamo de inmunidad absoluta que detendría el enjuiciamiento de Trump, acusado de conspirar para anular su derrota en las elecciones de 2020 ante el demócrata Joe Biden, por el fiscal especial Jack Smith. Pero en argumentos que duraron más de dos horas y media en la primera consideración del tribunal de cargos penales contra un ex presidente, varios jueces conservadores indicaron que podrían limitar cuándo los ex presidentes podrían ser procesados, sugiriendo que el caso podría tener que ser devuelto a tribunales inferiores antes de que pudiera comenzar cualquier juicio.

El juez Samuel Alito dijo que “lo que decidamos se aplicará a todos los futuros presidentes”.

El momento de la decisión del Tribunal Supremo podría ser tan importante como el resultado. Trump, el presunto candidato presidencial republicano para 2024, ha estado presionando para retrasar el juicio hasta después de las elecciones, y cuanto más tarde los jueces emitan su decisión, más probable es que tenga éxito. Si Trump recupera la presidencia, podría ordenar al Departamento de Justicia que desestime el caso o, como sugirieron dos jueces, indultarse a sí mismo si es declarado culpable.

Desde que los conservadores del tribunal obtuvieron una supermayoría con la confirmación de tres designados por Trump, han dejado de lado precedentes de décadas sobre el aborto y la acción de afirmación. Ahora Trump les pide que también rechacen uno de los principios fundamentales del sistema de gobierno estadounidense: que nadie está por encima de la ley, al menos en lo que a él se refiere.

El activo interrogatorio de los nueve jueces dejó la fuerte impresión de que el tribunal no se dirigía al tipo de decisión rápida y consensuada que permitiría que un juicio comenzara rápidamente.

Los jueces Neil Gorsuch y Brett Kavanaugh, dos de los tres designados por Trump para el alto tribunal, y Alito dijeron que su preocupación no era el caso contra Trump, sino el efecto de su fallo en futuras presidencias.

Cada vez que el abogado del Departamento de Justicia Michael Dreeben trataba de centrarse en las acciones de Trump, estos magistrados saltaban a la palestra. “Este caso tiene enormes implicaciones para la presidencia, para el futuro de la presidencia, para el futuro del país”, dijo Kavanaugh. El tribunal está escribiendo una decisión “para los siglos”, dijo Gorsuch.

La jueza Amy Coney Barrett, la otra designada por Trump, pareció menos abierta a los argumentos presentados por el abogado de Trump, D. John Sauer, buscando la forma de que se celebre un juicio.

El equipo de Smith pide una resolución rápida. El tribunal suele emitir sus últimas opiniones a finales de junio, unos cuatro meses antes de las elecciones. La juez de distrito Tanya Chutkan, que presidiría el juicio, dijo que las cuestiones previas al juicio podrían llevar hasta tres meses.

El tribunal se ha movido muy rápidamente en casos anteriores relacionados con el poder presidencial, decidiendo el caso de las cintas del Watergate contra el Presidente Richard Nixon tan sólo 16 días después de los alegatos. A principios de este año, los jueces tardaron menos de un mes en decidir por unanimidad que los estados no podían expulsar a Trump de las urnas.

Trump, el primer ex presidente acusado de delitos, había dicho que quería estar en el Tribunal Supremo el jueves. En lugar de ello, se encontraba en un tribunal de Nueva York, donde está siendo juzgado por cargos de falsificación de registros de negocios para ocultar información perjudicial a los votantes cuando dirigió pagos de dinero a una ex estrella porno para mantener en silencio sus afirmaciones de que habían tenido un encuentro sexual.

Sauer argumentó que los ex presidentes tienen derecho a la inmunidad absoluta por sus actos oficiales. De lo contrario, dijo, los procesamientos por motivos políticos de los ex ocupantes del Despacho Oval se convertirían en rutina y los presidentes no podrían ejercer como comandantes en jefe si tuvieran que preocuparse por acusaciones penales.

Tribunales inferiores han rechazado esos argumentos, incluido un panel unánime de tres jueces de un tribunal de apelaciones de Washington, D.C.

Varios magistrados trataron de definir lo que constituía un acto oficial y si los cargos basados en él debían desestimarse.

La magistrada Elena Kagan se preguntó en un momento dado si un ex presidente podría librarse de ser procesado aunque hubiera ordenado un golpe de Estado o vendido secretos nucleares. Sauer dijo que podría no permitirse el procesamiento si se determinara que fueron actos oficiales.

“Eso suena mal, ¿verdad?”, preguntó Kagan.

El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, conjuró un presidente acusado de recibir un soborno a cambio de un nombramiento como embajador. ¿Cómo podría seguir adelante la acusación si los fiscales tuvieran que eliminar el acto oficial, el nombramiento? “Eso es como un taburete de una sola pata, ¿verdad?” preguntó Roberts.

El caso de conspiración de interferencia electoral presentado por Smith en Washington es solo uno de los cuatro casos penales a los que se enfrenta Trump. Smith estaba en la sala del tribunal el jueves, sentado en la mesa de los abogados que participan en el caso.

El equipo de Smith dice que los hombres que escribieron la Constitución nunca pretendieron que los presidentes estuvieran por encima de la ley y que, en cualquier caso, los actos de los que se acusa a Trump -incluida la participación en un plan para reclutar falsos electores en estados disputados ganados por Biden- no forman parte en modo alguno de las funciones oficiales de un presidente. Dreeben dijo que incluso si algunos de los actos se consideran parte de los poderes del presidente, como hablar con funcionarios del Departamento de Justicia, todavía deben mantenerse en la acusación.

Las conversaciones de Trump con el entonces vicepresidente Mike Pence, instándole a rechazar algunos votos electorales el 6 de enero de 2021, también podrían caer bajo actos oficiales.

Barrett preguntó a Dreeben si el equipo de Smith podría “simplemente proceder basándose en la conducta privada y abandonar la conducta oficial”. Dreeben dijo que eso podría ser posible, especialmente si los fiscales pudieran, por ejemplo, utilizar las conversaciones con funcionarios del Departamento de Justicia y Pence para presentar su caso.

Hace casi cuatro años, los nueve jueces rechazaron la demanda de Trump de inmunidad absoluta frente a la citación de un fiscal de distrito para sus registros financieros. Ese caso tuvo lugar durante la presidencia de Trump e implicó una investigación criminal, pero no cargos.

El juez Clarence Thomas, que habría impedido la ejecución de la citación debido a las responsabilidades de Trump como presidente, aún rechazó la reclamación de Trump de inmunidad absoluta y señaló el texto de la Constitución y cómo fue entendida por las personas que la ratificaron.

“El texto de la Constitución... no otorga al Presidente inmunidad absoluta”, escribió Thomas en 2020.

Los comentaristas habían especulado sobre las razones por las que el tribunal se ocupó del caso en primer lugar.

Phillip Bobbitt, experto constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad de Columbia, dijo que le preocupa el retraso, pero ve valor en una decisión que equivale a “una expresión definitiva del Tribunal Supremo de que somos un gobierno de leyes y no de hombres”.

El tribunal también puede estar más preocupado por cómo su decisión podría afectar a futuras presidencias, escribió Jack Goldsmith, profesor de la facultad de Derecho de Harvard, en el blog Lawfare.

Pero Kermit Roosevelt, profesor de Derecho de la Universidad de Pensilvania, dijo que el tribunal nunca debería haber tomado el caso porque un panel ideológicamente diverso del tribunal federal de apelaciones de Washington abordó adecuadamente las cuestiones.

“Si iba a tomar el caso, debería haber procedido más rápido, porque ahora, lo más probable es que impida que el juicio se complete antes de las elecciones”, dijo Roosevelt. “Incluso Richard Nixon dijo que el pueblo estadounidense merece saber si su presidente es un delincuente. El Tribunal Supremo parece no estar de acuerdo”.

El tribunal tiene varias opciones para decidir el caso, aunque algo entre una victoria completa para Trump o los fiscales parecía lo más probable.

El tribunal podría detallar cuándo los ex presidentes están protegidos de la acusación. Entonces podría declarar que la supuesta conducta de Trump cruzó fácilmente la línea o devolver el caso a Chutkan para que ella decida si Trump debería tener que ser juzgado.