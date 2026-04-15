A cuatro décadas del secuestro y homicidio de una joven de 16 años en el condado de Flint, Michigan, las autoridades han logrado identificar a Roni Collins, de 75 años y quien falleció en enero, como el autor del crimen, reportó CBS News.

Sheri Jo Elliott fue reportada como desaparecida el 16 de noviembre de 1983, luego de no regresar a casa de la escuela en Flint.

La última vez que se la vio fue esperando el autobús. La policía y miembros de la comunidad registraron la zona antes de que su cuerpo fuera encontrado en una carretera rural en el municipio de Blumfield, en el condado de Saginaw, cuatro días después de su desaparición.

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La policía informó que Elliott presentaba múltiples heridas de bala y había sido agredida sexualmente.

A pesar de una extensa investigación, las autoridades indicaron que el caso de Elliott permaneció sin resolver debido a las limitaciones de la tecnología forense de la época.

En 2023, los detectives reabrieron el caso de Elliott y colaboraron con la División de Ciencias Forenses de la Policía Estatal de Michigan y Othram Labs para utilizar la secuenciación genómica de grado forense y crear un perfil de un sospechoso no identificado.

Las autoridades llegaron a Collins creando un perfil genealógico del posible autor del crimen, al no contar con una muestra con la que comparar el ADN recuperado del cuerpo de la víctima.

Mediante esta técnica, los investigadores forenses comparan el ADN recuperado con muestras de ADN existentes en bases de datos públicas como Genealogy, Ancestry y otras, para identificar parientes y familiares del autor del crimen, hasta establecer el nivel de relación entre el asesino aún sin identificar, y los parientes cuyo ADN se localiza en las bases de datos públicas.

Luego de esto se procede a investigar expedientes públicos y entrevistar a esos parientes para identificar al sospechoso, del que se trata de obtener una muestra de ADN. En este caso, las autoridades lograron identificar a Collins pero el sospechoso se privó de la vida en enero, mientras los investigadores aguardaban a que el hombre accediera a ofrecer una muestra de su ADN.

Posteriormente, se identificó al sospechoso como Roni Collins, de 75 años y residente de Grand Blanc.

La policía informó que Collins se privó de la vida en enero de 2026 antes de que pudieran obtener una muestra de ADN voluntaria.

Los investigadores recolectaron ADN de la autopsia de Collins y lo compararon con las pruebas recuperadas de Elliott para identificar a Collins como el responsable del crimen, según la policía.