Describiendo el matrimonio de su madre, Lynette Hooker, y su padrastro, Brian Hooker, como “turbulento”, la hija de la mujer, Karli Aylesworth, afirmó que solo desea obtener respuestas sobre lo que realmente ocurrió en la noche en que su madre desapareció en las Bahamas.

El caso continúa rodeado de incertidumbre. Según la versión de Brian Hooker, la pareja se encontraba en una pequeña embarcación cerca de Elbow Cay, en las islas Ábaco, cuando las condiciones marítimas empeoraron repentinamente y Lynette Hooker cayó al mar durante el trayecto de regreso a su yate.

Brian Hooker fue arrestado el pasado miércoles para ser interrogado en relación con la desaparición, aunque hasta el momento no se han presentado cargos en su contra. Las autoridades han indicado que buscan profundizar en su declaración para esclarecer lo ocurrido. Por ahora, no está establecido si existe responsabilidad penal

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Mientras tanto, Karli Aylesworth insiste en que solo quiere respuestas.

“Solo quiero saber la verdad. No quiero que él tenga problemas. Solo espero que haya sido un accidente extraño, pero no quiero que simplemente se barra debajo de la alfombra”, dijo Aylesworth en una entrevista con CNN.

Aylesworth también relató que fue su padrastro quien la llamó para informarle de la desaparición, en una conversación telefónica que describió como inquietante y que, según ella, le generó dudas desde el primer momento.

“Me llamó el domingo por la noche, entre las 8:00 y las 8:30, y me dijo… con total naturalidad: ‘Oye, tu mamá ha desaparecido. No sabemos dónde está. Lleva desaparecida desde anoche, pero iremos pronto para verte’”, recordó.

La joven también aseguró que el matrimonio de su madre y su padrastro habría atravesado momentos difíciles, describiéndolo como una relación “turbulenta” en la que, en ocasiones, habrían ocurrido episodios de violencia. Sin embargo, hasta el momento, las autoridades no han confirmado estas afirmaciones ni han presentado evidencia pública que las respalde.

El caso sigue bajo investigación mientras las autoridades intentan reconstruir lo ocurrido en el mar.