NUEVA YORK. Un distrito escolar en una zona rural del norte del estado de Nueva York ha suspendido sus planes para implementar un robot humanoide con inteligencia artificial en las aulas, luego de que funcionarios de educación estatales, maestros y residentes locales expresaran su preocupación, incluyendo los vínculos del fabricante con una empresa que produce robots sexuales hiperrealistas.

La junta del Distrito Escolar Central de la Ciudad de Salamanca aprobó la compra de casi 60,000 dólares a Realbotix con la esperanza de que “Sally”, como ya se ha apodado al robot estático de largo cabello oscuro, mejorara la educación de los estudiantes de secundaria que estudian robótica y tecnología.

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“¿Tienes dificultades para programar una placa Arduino? ¿Ni siquiera sabes qué es una placa Arduino? Pregúntale a Sally y ella te lo explicará”, dijo el superintendente Mark Beehler el martes. El robot también brinda a los estudiantes la oportunidad de aprender cómo se mantiene, cómo se actualiza con contenido nuevo y aprobado, y cómo solucionar problemas.

Pero a medida que la noticia se difundía en la pequeña comunidad ubicada en la reserva de la Nación Seneca de Indios, padres y maestros se mostraron preocupados por el uso que se le daría a la información personal de los estudiantes. Los maestros sindicalizados criticaron a la empresa hermana de Realbotix, fabricante de muñecas sexuales, a pesar de que los funcionarios del distrito y la propia empresa enfatizaron que ambos fabricantes operan de forma independiente.

“Un robot fabricado por una empresa asociada con muñecas sexuales no tiene cabida en nuestras aulas”, declaró Melinda Person, presidenta del sindicato New York State United Teachers.

Por ahora, el programa piloto del robot permanece suspendido mientras el distrito trabaja en “acuerdos mejorados de privacidad de datos estudiantiles” con los funcionarios de educación del estado y continúa la labor de acercamiento a la comunidad, según un comunicado publicado el viernes en su página de Facebook.

Funcionarios estatales y maestros expresan su preocupación

La comisionada de Educación del estado, Betty Rosa, afirmó que seguía preocupada por el papel del robot en el aula, incluso después de que su equipo se reuniera con funcionarios del distrito.

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“Aunque confirmaron que el robot no tendría ninguna función impartiendo clases, una presentación reciente ante la junta lo describió como una ‘plataforma de tutoría’”, escribió Rosa en una carta al distrito el viernes.

También se hizo eco de las preocupaciones de los residentes sobre las medidas de privacidad y seguridad de datos que se implementarían.

Mientras tanto, los docentes sindicalizados sugirieron que esta iniciativa era un primer paso para reemplazar a los educadores de carne y hueso. “Sally” podrá mover sus brazos y manos, pero sus piernas no funcionarán.

“Nuestros estudiantes no necesitan robots”, dijo Person. “Necesitan relaciones reales con adultos que se preocupen por ellos”.

Funcionarios del distrito defienden la compra del robot.

Beehler enfatizó que el programa piloto, que también incluye la implementación de un asistente virtual para docentes con inteligencia artificial y un programa de tutoría a domicilio, no busca reemplazar al personal.

“Es imposible que un robot reemplace a un ser humano en una escuela”, dijo el martes. “Incluso si fuera posible, de ninguna manera sería en beneficio de los estudiantes. La enseñanza es un proceso humano”.

Beehler, quien se puso en contacto con Realbotix a través de un antiguo colega, afirmó que la empresa con sede en Las Vegas encajaba a la perfección, ya que sus robots ya están programados con WozEd, un programa educativo del cofundador de Apple, Steve Wozniak, que el distrito utiliza.

El año pasado, una escuela chárter de San Diego implementó dos robots con inteligencia artificial adquiridos a Engineered Arts, una empresa de robótica con sede en el Reino Unido, por 500,000 dólares.

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Las Escuelas de Salamanca, en publicaciones en redes sociales, recalcaron que “Sally” no recopilará información personal de los estudiantes, no grabará audio ni vídeo de sus interacciones ni enviará datos a Realbotix.

El robot también ha sido programado para evitar temas inapropiados como el sexo, la violencia y los juegos de azar, y no podrá buscar en internet ni obtener respuestas de servicios de IA generativa no verificados.

En cambio, toda la información de “Sally” se almacenará localmente, y el robot de tamaño real consumirá aproximadamente la misma cantidad de energía que un ordenador portátil, según el distrito.

El fabricante de robots responde a las críticas

Realbotix añadió el martes que la autenticación de los estudiantes se gestionaría a través de los sistemas existentes del distrito, y que cualquier información vinculada a los estudiantes permanecería cifrada y bajo el control del distrito.

La compañía también rechazó las insinuaciones de que “Sally” fuera simplemente una muñeca sexual reutilizada, afirmando que se trataba de una “unidad educativa de nueva fabricación, diseñada específicamente para este fin” y sin hardware modificado.

El robot de la escuela proviene de Realbotix LLC, empresa que se centra en la atención médica, la educación y otras aplicaciones comerciales no para adultos. Una empresa filial, Intima LLC, posee una participación en RealDoll, un fabricante de muñecas sexuales con larga trayectoria, incluyendo una línea de modelos con inteligencia artificial promocionados como “el robot sexual más avanzado del mundo”.

“Realbotix LLC e Intima LLC ofrecen productos diferentes sin ninguna relación entre sí”, declaró la compañía en un comunicado.