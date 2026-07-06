Los Ángeles. El esposo de la expresidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, estuvo involucrado en un accidente de atropello y fuga en California que dejó un auto estacionado con daños “considerables”, informaron las autoridades el sábado. Ahora podría enfrentar cargos por un delito menor.

Paul Pelosi conducía su convertible marrón el viernes en Yountville, un pueblo ubicado en el corazón de la región vinícola, cuando chocó contra un auto que estaba legalmente estacionado al borde de la carretera. Según un comunicado de la Oficina del Alguacil del Condado de Napa, se detuvo brevemente y luego abandonó el lugar. No se reportaron personas heridas.

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Un testigo presenció la colisión y llamó al 9-1-1. Poco después, agentes del alguacil encontraron a Pelosi con daños en la parte delantera de su vehículo en una carretera ubicada aproximadamente a un cuarto de milla del lugar del accidente. Según el informe, Pelosi les dijo a los agentes que sabía que había golpeado algo, pero que no estaba seguro de cuándo ocurrió ni qué había provocado los daños.

Pelosi, de 86 años, no tenía alcohol en su organismo, de acuerdo con el comunicado. La Oficina del Alguacil lo remitió al Departamento de Vehículos Motorizados para que se lleve a cabo un proceso que determine si puede continuar conduciendo, un procedimiento que, según las autoridades, es común entre conductores de mayor edad.

Pelosi no fue arrestado y, debido a que nadie resultó herido, la Oficina del Alguacil recomendó presentar un cargo por delito menor por abandonar la escena de un accidente.

Un integrante del equipo de Nancy Pelosi no respondió de inmediato a un correo electrónico en el que se solicitaban comentarios.

En 2022, Paul Pelosi se declaró culpable de cargos menores por conducir bajo los efectos del alcohol en el condado de Napa y fue sentenciado a cinco días de cárcel y tres años de libertad condicional. Sin embargo, solo cumplió dos días en prisión y recibió crédito por buena conducta por otros dos días, por lo que solo tuvo que completar un día en un programa de trabajo en el tribunal.

Como parte de su libertad condicional, Pelosi tuvo que asistir a un curso de tres meses para conductores que manejan bajo los efectos del alcohol e instalar un dispositivo de bloqueo de encendido, que obliga al conductor a proporcionar una muestra de aliento para demostrar que está sobrio antes de que el vehículo pueda arrancar. También se le ordenó pagar alrededor de $5,000 en restitución a la víctima por gastos médicos y pérdida de ingresos, además de casi $2,000 en multas.

Ese mismo año, fue atacado y golpeado brutalmente con un martillo en la residencia de la pareja en San Francisco.