El pasado 13 de julio de 2025 se conoció la enigmática muerte del investigador Dan Rivera, quien custodiaba a la muñeca de Annabelle. El deceso ocurrió durante la gira “Devils on the Run”: un evento preparado para exhibir objetos con historias paranormales.

El experto, que era miembro de la New England Society of Psychic Research (NESPR), fue encontrado sin vida en la habitación del hotel en donde se hospedaba en Gettysburg, Pensilvania.

Rivera, a través de sus expediciones e investigaciones, los cuales se volvían virales en las redes sociales, buscaba compartir sus experiencias de manera honesta y didáctica, desmitificando mitos y respetando el miedo que inspiran los fenómenos inexplicables.

PUBLICIDAD

Desde aquel misterioso 13 de julio, en el mundo de las redes sociales se desataron un sin fin de especulaciones en dónde los internautas aseguraban que la muerte del hombre estaba relacionada con la muñeca que perteneció a Ed y Lorraine Warren.

Sin embargo, la verdadera casusa de fallecimiento se conoció este 4 de septiembre cuando Francis Dutrow, forense a cargo del caso reveló que la muerte de Rivera fue de manera natural y relacionada con problemas cardíacos preexistentes.

“El señor Rivera tenía un historial conocido de problemas cardíacos, lo cual es consistente con los hallazgos”, detalló Dutrow.

Aunque la muerte de Rivera coincidió con su participación en una gira con la muñeca Annabelle, lo que desató una ola de rumores en redes sociales sobre una supuesta maldición, las autoridades y sus colegas desmintieron rotundamente estas especulaciones.

Se aclaró que, en el momento de su fallecimiento, Annabelle no se encontraba en la misma habitación y que no se observó nada inusual o sospechoso en el lugar, descartando cualquier vínculo entre la muñeca y la muerte del investigador.

“Hace poco el mundo perdió a un buen hombre. Dan Rivera fue un veterano del Ejército, un padre de cuatro hijos, un esposo y alguien que realmente se preocupaba por los demás”, relató Jason Hawes, protagonista de “Ghost Hunters”.

La fascinación por Annabelle, que ha sido objeto de películas y leyendas desde que Ed y Lorraine Warren la retiraron de un apartamento en los años 1970, creó una fascinación entre seguidores. Aunque la muñeca es una fuente de terror para muchos, los expertos en el tema insisten en que la muerte de este sujeto no tiene ninguna relación con ella.

En una entrevista con el medio de radio i95Rock en 2022, el investigador Rivera reveló el estricto protocolo que siempre aplicó al manejar a Annabelle, lo que demuestra que se tomaba su papel con gran seriedad: “Tengo que ir a la iglesia, confesarme, y recibir la bendición de un sacerdote antes de siquiera tocarla”, confesó, demostrando el respeto y la seriedad con la que se enfrentaba a las fuerzas paranormales.