El gobierno de Estados Unidos abandonará permanentemente las reclamaciones fiscales relacionadas con el presidente Donald Trump, según un documento de conciliación que forma parte de un acuerdo para resolver la demanda de 10,000 millones de dólares de Trump contra el Servicio de Impuestos Internos por la filtración de sus declaraciones de impuestos.

El documento dice que Estados Unidos está “prohibido e impedido para siempre” de examinar o procesar a Trump, a sus hijos y a la organización Trump por los actuales problemas fiscales, señala el documento de una página publicada en el sitio web del DOJ, el martes.

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La Administración Trump anunció el lunes la creación de un fondo de casi 1,800 millones de dólares para compensar a los aliados del presidente republicano que crean haber sido investigados y procesados injustamente, un acuerdo que los demócratas y los organismos de control del Gobierno tacharon de “corrupto” e inconstitucional.

El “Fondo contra la Armamentización”, dotado con 1,776 millones de dólares, permitirá a las personas que crean haber sido perseguidas con fines políticos, incluso por el Departamento de Justicia de la administración Biden, solicitar indemnizaciones, creando lo que el Fiscal General en funciones Todd Blanche denominó “un proceso legal para que las víctimas del lawfare y la armamentización sean escuchadas y busquen reparación”.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.