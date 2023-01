Washington. El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a tres hombres de un presunto complot que se originó en Irán para matar a una autora y activista iraní-estadounidense que se ha pronunciado en contra de los abusos contra los derechos humanos allí, dijeron funcionarios el viernes.

Los hombres, Rafat Amirov, de 43 años, de Irán, Polad Omarov, de 38, de la República Checa y Eslovenia y Khalid Mehdiyev, de 24, de Yonkers, Nueva York, fueron acusados de lavado de dinero y asesinato a sueldo en una acusación revelada en corte federal en Nueva York. Los tres hombres estaban bajo custodia y uno esperaba la extradición a los Estados Unidos.

Masih Alinejad, activista de la oposición iraní, periodista y escritora exiliada en la ciudad de Nueva York, confirmó a The Associated Press (AP) que ella era el objetivo previsto.

“No tengo miedo”, aseguró Alinejad a AP después de que las autoridades estadounidenses anunciaran los cargos. “Quiero decirles que el régimen iraní piensa que al tratar de matarme, me silenciarán o silenciarán a otras mujeres. Pero solo me fortalecen, me hacen más poderosa para luchar por la democracia y dan voz a las mujeres valientes que se enfrentan. armas y balas en las calles para deshacerse de la República Islámica”, agregó.

Ella dijo que los funcionarios del Negociado federal de Investigaciones (FBI, en inglés) le habían leído los mensajes que los conspiradores intercambiaron entre ellos, incluido uno final: “Se hará hoy”.

La misión de Irán ante las Naciones Unidas (ONU) no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre los cargos. Los medios estatales iraníes no reconocieron de inmediato el presunto complot el viernes por la noche.

Si bien el hombre que supuestamente orquestó el complot vive en Irán, la acusación formal no acusa directamente a la teocracia del país de estar detrás del presunto asesinato a sueldo.

Aún así, el caso “sigue un patrón inquietante de esfuerzos patrocinados por el gobierno iraní para matar, torturar e intimidar para silenciar a los activistas por defender los derechos y libertades fundamentales de los iraníes en todo el mundo”, dijo el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan.

Mehdiyev fue arrestado el año pasado después de que lo encontraran conduciendo por el vecindario de Masih en Brooklyn con un rifle “estilo AK-47″ cargado y docenas de municiones. Alinejad le dijo a The Associated Press en ese momento que las autoridades le dijeron que el hombre la estaba buscando y que un vídeo de seguridad de la casa lo había captado merodeando frente a la puerta de su casa.

“El gobierno de Irán ha atacado previamente a disidentes de todo el mundo, incluida la víctima, que se oponen a las violaciones de los derechos humanos por parte del régimen”, comentó el fiscal general Merrick Garland al anunciar los cargos.

Dijo que “individuos en Irán” habían encargado a los acusados que llevaran a cabo el complot para matar al activista.

“La víctima hizo públicos los abusos de derechos humanos del gobierno iraní, el trato discriminatorio de las mujeres, la supresión de la participación y expresión democráticas y el uso de encarcelamiento arbitrario, tortura y ejecución”, dijo Garland. En 2019, “esta actividad supuso una amenaza tal para el gobierno de Irán que el juez principal de los tribunales revolucionarios de Irán advirtió que cualquiera que enviara vídeos a la víctima criticando al régimen sería condenado a prisión”.

En 2021, un funcionario de inteligencia iraní y otros tres fueron acusados de conspirar para secuestrar a la víctima, dijo.

Los tres acusados son nativos de Azerbaiyán, que comparte fronteras y lazos culturales con Irán.

Amirov hizo su primera aparición en la corte en Nueva York y el abogado Michael Martin se declaró inocente en su nombre. La defensa no pidió de inmediato la libertad bajo fianza en la breve comparecencia ante el tribunal. Amirov usó un intérprete de ruso ya que lo habla, aunque no es su primer idioma.

Un abogado de Mehdiyev se negó a comentar el viernes. Omarov fue arrestado en la República Checa a principios de este mes. No estaba claro de inmediato si tenía un abogado para hablar en su nombre.

“Este caso también destaca la amenaza en evolución y la conducta cada vez más descarada que emana de Irán”, subrayó la fiscal general adjunta Lisa Monaco. También señaló los cargos presentados contra miembros del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán en un presunto complot para matar a un exasesor de seguridad nacional de Estados Unidos, así como los cargos contra piratas informáticos iraníes acusados de atacar a empresas de servicios públicos.

En los últimos años, los servicios de inteligencia y seguridad iraníes han intensificado el uso de “tácticas de represión transnacional” para atacar a los opositores y críticos políticos, dijo el director del FBI, Christopher Wray. Junto con los complots de secuestro y asesinato, las tácticas incluyen vigilancia, operaciones cibernéticas e intimidación de familiares y amigos en Irán, dijo.

“Los esfuerzos del gobierno iraní para silenciar a sus críticos no se limitan a las fronteras de Irán”, acotó Wray.

Las tensiones entre Estados Unidos e Irán son aún más altas de lo habitual, con los intentos de la administración Biden de revivir un acuerdo de 2015 que limita el programa nuclear de Irán y Estados Unidos denuncia que Irán ataca a los manifestantes allí. Irán también está acusado de proporcionar a Rusia drones que están desempeñando un papel importante en los ataques rusos contra objetivos civiles en Ucrania.

Alinejad le dijo a AP que esperaba que la crueldad de los iraníes que conspiraban para matar a un ciudadano estadounidense en territorio estadounidense convenciera al presidente Joe Biden de actuar ante los llamados de algunos en el Congreso y en otros lugares para colocar al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán en la lista estadounidense de entidades terroristas.

“En realidad, están desafiando a las autoridades estadounidenses para ver cuáles serán las consecuencias si no hay castigo, y no hay razón para que dejen de matar a estadounidenses inocentes o iraníes inocentes”, dijo.

Alinejad, quien trabajó durante años como periodista en Irán, ha sido durante mucho tiempo el blanco de su teocracia después de huir del país tras las disputadas elecciones presidenciales de 2009 y la represión.

Es una figura destacada en los canales satelitales en idioma farsi en el extranjero que ven críticamente a Irán, y ha trabajado como contratista para la red en idioma farsi de Voice of America, financiada por Estados Unidos, desde 2015. Se convirtió en ciudadana estadounidense en octubre de 2019.

Sus campañas “Miércoles blanco” y “Mi libertad sigilosa” han visto a mujeres filmarse a sí mismas sin cubrirse la cabeza o hijabs en público en Irán, lo que puede generar arrestos y multas. También ha estado amplificando las voces de quienes protestan en Irán desde la muerte en septiembre de Mahsa Amini, quien murió luego de ser arrestada por la policía moral.

Mientras tanto, los tres acusados son miembros de una organización criminal de Europa del Este que tiene vínculos con Irán, según documentos judiciales.

A Amirov, un líder del grupo que vive en Irán, “se le encomendó” que la atacara por personas no identificadas allí, dice la acusación. Garland se negó a dar más detalles sobre dónde se originaron las órdenes. Amirov recurrió a Omarov, que vive en Europa del Este, y trajeron a Mehdiyev, que vive en Nueva York, y le dieron 30.000 dólares en efectivo. Mehdiyev tomó el rifle y comenzó a vigilar su casa en julio, dijeron las autoridades estadounidenses.

Tomó fotos y vídeos y pensó en formas de atraerla afuera durante más de una semana, dice la acusación. En un momento, Mehdiyev se describió a sí mismo como “en la escena del crimen”.

Pero el 28 de julio, Alinejad salió de su casa después de ver algo sospechoso. Cuando Mehdiyev trató de alejarse poco después, un oficial de policía de Nueva York lo detuvo. La policía encontró el arma, cargadores de municiones, dinero en efectivo y un pasamontañas negro. Fue arrestado por un cargo federal de armas de fuego.