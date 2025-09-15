El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, y el representante de Comercio de EEUU, Jamieson Greer, confirmaron que se ha alcanzado un acuerdo con China sobre el futuro de TikTok que respeta los intereses y la seguridad estadounidenses, pero que “también es justo para la parte china”.

Los funcionarios, no obstante, se negaron a revelar los detalles del pacto.

El anuncio del acuerdo se produce un día después de que funcionarios de alto nivel de Estados Unidos y China se reunieran en Madrid para discutir el futuro de la aplicación. Según reportaron varios diarios, el encuentro fue parte de un esfuerzo diplomático más amplio para aliviar las tensiones comerciales y tecnológicas entre ambas potencias, especialmente en lo que respecta a las plataformas digitales y el acceso a los datos.

TikTok ha estado en el centro de una batalla política y de seguridad nacional en Estados Unidos, donde legisladores y agencias han expresado preocupación por el posible acceso del gobierno chino a los datos de millones de usuarios estadounidenses.

En mayo, el Congreso aprobó una ley que prohíbe TikTok a menos que su empresa matriz, ByteDance, venda sus operaciones en EE.UU., una medida que ha sido vista por Pekín como una presión injusta sobre una empresa privada.