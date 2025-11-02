WEST PALM BEACH, Florida. El ejército de Estados Unidos realizó otro ataque letal contra supuestos traficantes de drogas en el Mar Caribe, anunció el sábado el Secretario de Defensa, Pete Hegseth.

En una publicación en redes sociales, Hegseth afirmó que la embarcación estaba operada por una organización designada terrorista por Estados Unidos. aunque no mencionó a qué grupo se dirigió el ataque. Dijo que tres personas murieron en el ataque. Se trata al menos del decimoquinto ataque de este tipo realizado por el ejército estadounidense en el Caribe o el Pacífico oriental desde principios de septiembre.

“Esta embarcación, como TODAS LAS DEMÁS, era conocida por nuestra inteligencia por estar involucrada en el tráfico ilícito de narcóticos, estaba transitando por una ruta conocida de narcotráfico y transportaba narcóticos”, dijo Hegseth en una publicación en X. El ejército de Estados Unidos ha matado ahora al menos a 64 personas en estos ataques.

Trump ha justificado los ataques como una escalada necesaria para frenar el flujo de drogas hacia Estados Unidos. Ha afirmado que Estados Unidos está involucrado en un “conflicto armado” con los cárteles de droga, basándose en la misma autoridad legal que utilizó la administración Bush cuando declaró la guerra contra el terrorismo después de los ataques del 11 de septiembre de 2001.