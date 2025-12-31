WASHINGTON. El ejército estadounidense informó el miércoles que atacó tres barcos más que presuntamente transportaban drogas, dejando tres muertos, mientras que otros saltaron por la borda y podrían haber sobrevivido.

El comunicado del Comando Sur, que supervisa Sudamérica, no reveló dónde ocurrieron los ataques. Ataques anteriores han ocurrido en el Mar Caribe y en el Océano Pacífico oriental.

Un video publicado por el Comando Sur en redes sociales muestra a los barcos viajando en formación cerrada, lo cual es inusual, y el ejército afirmó que formaban un convoy a lo largo de rutas conocidas de narcotráfico y que “habían transferido narcóticos entre los tres buques antes de los ataques”. El ejército no proporcionó pruebas que respaldaran esta afirmación.

El ejército indicó que tres personas murieron cuando el primer barco fue impactado, mientras que los ocupantes de los otros dos barcos saltaron por la borda y se distanciaron de las embarcaciones antes de ser atacados. El Comando Sur indicó que notificó de inmediato a la Guardia Costera para que activara las labores de búsqueda y rescate. Los ataques ocurrieron el martes. El comunicado del Comando Sur no indicó si quienes saltaron de las embarcaciones fueron rescatados.

On Dec. 30, at the direction of @SecWar Pete Hegseth, Joint Task Force Southern Spear conducted kinetic strikes against three narco-trafficking vessels traveling as a convoy. These vessels were operated by Designated Terrorist Organizations in international waters. Intelligence… pic.twitter.com/NHRNIzcrFS — U.S. Southern Command (@Southcom) December 31, 2025

La intervención de la Guardia Costera es notable porque el ejército estadounidense fue objeto de un intenso escrutinio después de que las fuerzas estadounidenses mataran a los sobrevivientes de un ataque a principios de septiembre con un ataque posterior a su embarcación averiada. Algunos legisladores demócratas y expertos legales afirmaron que el ejército cometió un delito, mientras que la administración Trump y algunos legisladores republicanos afirman que el ataque posterior fue legal.

Los últimos ataques elevan el número total de impactos conocidos contra embarcaciones a 33 y el número de personas fallecidas a al menos 110 desde principios de septiembre, según las cifras anunciadas por la administración Trump.

El presidente Donald Trump ha justificado los ataques como una escalada necesaria para detener el flujo de drogas hacia Estados Unidos y ha afirmado que Estados Unidos está involucrado en un “conflicto armado” con los cárteles de la droga. Junto con los ataques, la administración Trump ha reforzado sus fuerzas militares en la región como parte de una creciente campaña de presión contra el presidente venezolano Nicolás Maduro, acusado de narcoterrorismo en Estados Unidos.

Mientras tanto, la CIA estuvo detrás de un ataque con drones la semana pasada en una zona de atraque que se cree fue utilizada por cárteles de la droga venezolanos, según dos personas familiarizadas con los detalles de la operación que solicitaron el anonimato para discutir el asunto clasificado.

Fue la primera operación directa conocida en suelo venezolano desde que Estados Unidos inició los ataques en septiembre, una escalada significativa en la campaña de presión de la administración contra el gobierno de Maduro.