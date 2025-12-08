El Gobierno de Estados Unidos mostró interés en continuar las operaciones que el Ejército mantiene desde Puerto Rico al incluir varios proyectos relacionados con la Isla en la Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA, en inglés) para el año fiscal 2026, legislación que ahora pasa a consideración de la Cámara de Representantes.

El proyecto, que autoriza $901,000 millones para la defensa nacional—un aumento de $8,000 millones respecto al año anterior—incluye una asignación de $66.519 millones para el reemplazo de la Escuela de la Unidad Ramey en Punta Borinquen, Aguadilla.

La medida también extiende la autorización para la construcción de los Talleres de Ingeniería y Mantenimiento de en el Centro de Entrenamiento de Maniobras Conjuntas Camp Santiago hasta el 1 de octubre de 2026, según informó en declaraciones escritas Gabriella Boffelli, directora ejecutiva de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA, en inglés).

El NDAA también incorpora la Ley de Autorización de la Guardia Costera de 2025, que reautoriza su financiamiento y operaciones para los años fiscales 2026 y 2027. La medida incluye lenguaje presentado por la entonces comisionada residente, Jenniffer González Colón, y disposiciones que buscan fortalecer la seguridad marítima en Puerto Rico, entre ellas la Sección 7119, que ordena un plan anual para evaluar las necesidades operacionales de la Guardia Costera en el Caribe.

Según PRFAA, este requisito pretende asegurar que la Guardia Costera cuente con los recursos necesarios para enfrentar la actividad ilícita en la región.

“La Gobernadora González-Colón ha priorizado desde hace tiempo los esfuerzos para garantizar que la Guardia Costera y el Sector San Juan tengan acceso a los recursos adecuados para combatir eficazmente la actividad marítima ilícita y las organizaciones criminales transnacionales que operan alrededor de Puerto Rico y el Caribe. El requisito de elaborar un plan anual sobre las operaciones de la Guardia Costera en la región debería contribuir a este objetivo y destacar aún más la creciente importancia de Puerto Rico para promover los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos,” dijo Boffelli.

Además, la medida coincide con la propuesta presupuestaria de la Administración de Donald Trump de otorgar un aumento salarial del 3.8 % a todos los miembros de las fuerzas armadas, junto con iniciativas para mejorar la vivienda, la educación y el acceso a servicios de cuido para las familias militares.