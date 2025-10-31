Miami. Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos desplegaron el crucero lanzamisiles USS Gettysburg (CG-64) en el Caribe, según reportan este viernes periodistas especializados en defensa, mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, niega reportes sobre inminentes ataques a Venezuela.

El USS Gettysburg llegó al Caribe el jueves desde Norfolk en Virginia, con lo que suma al crucero lanzamisiles USS Lake Erie (CG-70), según el periodista Dan Lamothe de The Washington Post, algo que también reportó el medio especializado The War Zone con base en fuentes de la Marina de Estados Unidos.

En cambio el buque USS Fort Lauderdale, que estaba en el Caribe, regresó a Florida.

PUBLICIDAD

Además, en unos días se espera que llegue al Caribe el portaaviones USS Gerald Ford, el más moderno e importante de la flota estadounidense, que se unirá al resto de efectivos navales que se encuentran frente a Venezuela.

Con ello, Estados Unidos pasará a tener ocho buques de guerra, seis de ellos destructores, tres buques anfibios y un submarino en la zona, con un total de trece efectivos navales, su mayor despliegue desde la primera Guerra del Golfo (1990-1991), según un estudio del Centro para Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS).

“Este es el despliegue naval más grande en Latinoamérica en al menos 25 años o incluso puede que de los últimos 40 años”, indicó el martes a EFE Mark Cancian, el coronel de Infantería de Marina retirado y experto en defensa del CSIS.

Entretanto, legisladores republicanos de Florida, que han sido los mayores críticos de Maduro en el Congreso, han afirmado este viernes que “Venezuela será libre”.

“Maduro quería una Navidad adelantada, pero Halloween siempre llega primero”, escribió en X María Elvira Salazar, representante federal.

El nuevo despliegue trasciende mientras el Miami Herald y The Wall Street Journal reportaron este viernes que Estados Unidos se prepara para bombardear instalaciones militares dentro de Venezuela en cualquier momento, en una escalada contra el Gobierno de Nicolás Maduro, algo que Trump negó.

“No, no son verdad”, respondió el mandatario preguntado sobre estas informaciones, escritas con base en fuentes cercanas a su Administración, cuando iba a bordo del Air Force One.

PUBLICIDAD

Pero el martes pasado Trump reiteró que detendrá la entrada de drogas “por tierra” tras casi dos meses de bombardeos a 15 lanchas en el Pacífico y el Caribe, que han dejado 61 muertos y tres sobrevivientes desde el 1 de septiembre.

En este contexto, la ONU acusó este viernes al Gobierno estadounidense de “violar el derecho internacional” con sus ataques contra embarcaciones en el mar, pues señaló que las personas a bordo fueron víctimas de “ejecuciones extrajudiciales”.

“Estos ataques, y su creciente coste humano, son inaceptables. Estados Unidos debe ponerles fin”, exigió el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Turk.