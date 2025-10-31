La Administración Federal de Aviación (FAA, en inglés) estableció este viernes una prohibición temporal de vuelos en la zona de Ceiba, en el este de Puerto Rico y sede de una antigua base militar, en el marco de las tensiones con Venezuela.

La restricción está vigente hasta el 31 de marzo de 2026, según informó la FAA en un aviso, en el que alegó “razones especiales de seguridad”.

Esta medida coincide con el aumento de las operaciones militares estadounidenses en el Caribe y los temores a un ataque a Venezuela, aunque el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó hoy haber tomado una decisión al respecto.

“El Gobierno de Estados Unidos podrá usar fuerza letal contra la aeronave en vuelo si determina que representa una amenaza inminente para la seguridad”, afirmó el aviso de la FAA.

La FAA indicó que las restricciones abarcan el espacio aéreo desde los 2,500 pies hasta los 5000 pies (762-1525 metros) sobre el nivel del mar.

También, señaló que solo se autorizan en dicho espacio aéreo las operaciones de aeronaves participantes del Departamento de Defensa bajo la dirección del mismo.

En Puerto Rico, el Ejército estadounidense ha realizado maniobras militares en los últimos meses, despertando el descontento de parte de la población ante una remilitarización de la isla.

También ha enviado equipos militares y cazas F-35B, que llegaron al aeropuerto regional José Aponte de la Torre, la antigua base militar estadounidense Roosevelt Roads, en Ceiba.