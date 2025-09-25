Washington. El Comando Sur de Estados Unidos difundió este miércoles un vídeo del entrenamiento de un “grupo anfibio” de la Armada en el Caribe, como parte del despliegue militar que el país mantiene cerca de Venezuela.

Las imágenes, grabadas en Puerto Rico, muestran a militares practicando tiro con fusiles de gran calibre y realizando ejercicios en zonas rurales.

El denominado grupo anfibio está conformado por buques de asalto, infantes de marina y aeronaves de apoyo, con capacidad para ejecutar operaciones de desembarco, transporte de tropas y proyección de fuerza en escenarios costeros.

El material, publicado en la cuenta de X del Comando Sur, también incluye el despliegue de buques y aeronaves que Estados Unidos mantiene en el Caribe bajo dirección de su Departamento de Guerra.

Relacionadas

  1. Venezuela confirma envío de carta a Trump: esto es lo que pide

  2. ¿Maduro busca negociar con Trump? El presidente responde sobre la situación con Venezuela

  3. Estados Unidos revela nuevo video de despliegue militar en el Caribe en medio de tensiones con Venezuela

Las maniobras se producen en un contexto de tensiones con Venezuela, cuyo Gobierno ha denunciado en varias ocasiones la presencia militar estadounidense en la región como una amenaza a su soberanía, mientras Washington acusa a Caracas de vínculos con el narcotráfico y de socavar la democracia.