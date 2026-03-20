Washington. Las Fuerzas Armadas estadounidenses anunciaron este viernes que han llevado un nuevo ataque contra una supuesta narcolancha en el océano Pacífico y explicaron que tres personas sobrevivieron al bombardeo sin especificar si hubo o no víctimas mortales.

El ataque, enmarcado en la operación antidroga Lanza del Sur, se produjo en la víspera en un punto no especificado, según un comunicado del Comando Sur.

On March 19, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a low-profile vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the low-profile vessel was transiting… pic.twitter.com/iK04PghbTM — U.S. Southern Command (@Southcom) March 20, 2026

Según el texto, el Pentágono llevó a cabo “un ataque cinético letal contra una embarcación de bajo perfil operada por organizaciones terroristas designadas”.

Tras su llegada a la Casa Blanca en enero de 2025, el presidente estadounidense, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva para designar a cárteles y otros grupos criminales como organizaciones terroristas extranjeras.

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“La inteligencia confirmó que la embarcación de bajo perfil transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico oriental y participaba en operaciones de narcotráfico”, añade el comunicado, acompañado por un vídeo de 16 segundos en blanco y negro en el que se ve una lancha estallar mientras surca el agua.

“Tres narcoterroristas sobrevivieron al ataque. Tras la acción, el Comando Sur notificó de inmediato a la Guardia Costera de Estados Unidos para activar el sistema de búsqueda y rescate de los sobrevivientes”, concluye el comunicado.

Estados Unidos lanzó el pasado septiembre en el área de responsabilidad del Comando Sur la operación Lanza del Sur, que se activó con el objetivo primordial de incrementar la tensión en torno al expresidente venezolano Nicolás Maduro, capturado en una operación militar de Washington el pasado 3 de enero.

Durante un acto celebrado hoy en la Casa Blanca, Trump explicó que ese operativo exitoso para apresar a Maduro en Caracas demostró que las Fuerzas Armadas “son las más poderosas del mundo”.

En el mismo evento, consideró también que la guerra contra Irán “ni siquiera está competida” debido a la superioridad que, según él, está mostrando Estados Unidos y dijo que el secretario de Guerra, Pete Hegseth, y el jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, están haciendo un gran trabajo.

Con el ofensiva notificada hoy ya son más de 40 bombardeos los acometidos contra supuestas narcolanchas en el Pacífico y el sur del Caribe, ataques sumarios que han dejado más de 150 muertos desde septiembre de 2025.