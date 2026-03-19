Washington. El secretario de Guerra, Pete Hegseth, aseguró este jueves que las fuerzas armadas de su país han destruido por completo la flota de submarinos de Irán y dañado considerablemente los puertos militares de la República Islámica, como parte de la guerra que libra junto a Israel contra Teherán.

Hegseth afirmó que la “flota de superficie” iraní también ha “dejado de ser un factor relevante” y confirmó que en casi tres semanas de conflicto han “dañado o hundido más de 120 de sus buques de guerra”.

“Sus submarinos, de los cuales llegaron a tener once, han desaparecido. Sus puertos militares han quedado inutilizados”, insistió el jefe del Pentágono en una rueda de prensa junto al presidente del Estado Mayor Conjunto estadounidense, Dan Caine.

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El secretario de Guerra indicó de que la capacidad de Irán de fabricar nuevos misiles balísticos “ha sufrido, probablemente, el golpe más duro” dentro de la contienda militar, y ha caído “un 90% desde el inicio del conflicto”.

“Lo mismo ocurre con los vehículos aéreos no tripulados de ataque unidireccional, los drones kamikaze, cuya disponibilidad ha descendido un 90%. Ciertamente, los iraníes seguirán lanzando ataques, lo sabemos, pero lo harían con mucha mayor intensidad si pudieran. El hecho es que no pueden”, agregó.

Caine, por su parte, informó que cada día Estados Unidos continúa “atacando a mayor profundidad dentro del territorio iraní” y mencionó que este miércoles las fuerzas de su país lanzaron bombas penetradoras de 5,000 libras “sobre instalaciones de almacenamiento subterráneas que albergaban misiles de crucero de defensa costera y otros equipos de apoyo”.

“Ahora estamos volando más hacia el este y penetrando a mayor profundidad en el espacio aéreo iraní para buscar y destruir drones de ataque unidireccionales, con el fin de anular la capacidad de Irán para proyectar poder más allá de sus fronteras”, añadió.

Durante la comparecencia, Hegseth reiteró sus críticas por la “negativa” cobertura mediática y defendió la guerra lanzada contra Irán junto con Israel, la cual aseguró, es “diferente” a los conflictos anteriores por tener “un enfoque de precisión absoluta” para destruir la Armada y las capacidades nucleares de Irán.

Según el jefe del Pentágono, estos ataques “no tienen por objeto la construcción de naciones ni la promoción de la democracia, sino aplastar las amenazas directas contra Estados Unidos, los ciudadanos estadounidenses y nuestros intereses. Combatimos para vencer, y estamos venciendo bajo nuestros propios términos”, dijo.

A pesar de que, en un inicio, tanto Hegseth como el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmaron que la guerra duraría entre unas cinco y ocho semanas, el secretario no quiso precisar este jueves cuándo o cómo determinarán el fin del conflicto.

“En última instancia es el presidente quien decide el momento en que diremos: ‘Hemos logrado lo necesario, en nombre del pueblo estadounidense, para garantizar nuestra seguridad’”, advirtió.