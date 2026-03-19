El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, confirmó este jueves informes de que el Pentágono pedirá unos 200,000 millones de dólares en fondos adicionales al Congreso para continuar la guerra que su país libra junto a Israel contra Irán.

Hegseth advirtió de que ese monto “podría variar” en los próximos días.

“Obviamente, se necesita dinero para matar a los tipos malos”, dijo en una rueda de prensa en el Pentágono.

31 Fotos Desde Europa hasta Oriente Medio, estos países han apoyado a Washington en la escalada con Teherán.

El ataque de Estados Unidos contra Irán comenzó el pasado 10 de marzo de 2026, cuando fuerzas estadounidenses y aliados israelíes llevaron a cabo las primeras operaciones militares coordinadas en territorio iraní, marcando el inicio formal del conflicto que ahora requiere financiamiento adicional del Congreso.