El Departamento de Estado de Estados Unidos emitió una alerta de seguridad para los viajeros que visitan una popular isla en el Caribe. Esto forma parte de la dinámica rutinaria de las embajadas y consulados para pedir a sus ciudadanos que se mantengan al tanto de riesgos que podrían derivarse de acontecimientos como manifestaciones, tendencias delictivas y fenómenos meteorológicos.

El pasado viernes 26 de enero se dio a conocer un aviso de viaje para Bahamas, que se clasificó como nivel dos de cuatro, para trasmitir la seriedad de los riesgos del país y preparar acciones en caso de que se requiera proteger a los ciudadanos estadounidenses. El aviso de las autoridades expone que los viajeros deben “tener mayor precaución” debido al repunte de la delincuencia.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el comunicado del Departamento de Estado, la mayoría de los delitos ocurren en las islas Nueva Providencia (Nassau) y Gran Bahama (Freeport). En ese sentido, piden a sus ciudadanos presentes en Bahamas tener una mayor vigilancia en el área conocida como Over The Hill, ya que la violencia entre pandillas ha resultado en una alta tasa de homicidios que afecta principalmente a la población local.

“Esté atento cuando se hospede en propiedades de alquiler vacacional a corto plazo donde las empresas de seguridad privada no tienen presencia”, resalta el informe. Asimismo, se indica a los viajeros que las actividades que involucran embarcaciones recreativas comerciales, incluidos los recorridos acuáticos, no están reguladas de manera consistente, por lo que es posible que presenten un mantenimiento deficiente y que algunos operadores no tengan certificaciones.

También se alerta a los estadounidenses acerca de las alarmas marinas y meteorológicas locales antes de realizar actividades acuáticas, ya que los operadores de embarcaciones tienen discreción para operarlas independientemente de las previsiones del clima, lo que ha llevado a accidentes con heridos y muertos.

¿Qué tan grave es la alerta de Estados Unidos?

En su aviso, señalan que los delitos violentos, como robos y agresiones sexuales, ocurren tanto en zonas turísticas como fuera de ellas. No obstante, el nivel dos de alerta de viaje en Bahamas también está vigente para muchos destinos de vacaciones de todo el mundo, como México, República Dominicana y Francia.

Según el Informe de seguridad nacional de Bahamas, elaborado por el Consejo Consultivo de Seguridad en el Extranjero (OSAC, por sus siglas en inglés), la ciudad de Nassau se evaluó como un lugar de “amenaza crítica” y Freeport como una zona de “alta amenaza” para delitos dirigidos a intereses oficiales del gobierno de Estados Unidos.

PUBLICIDAD

También incluyeron un indicador de delincuencia “C” en la advertencia de viaje, lo que implica que puede haber delitos violentos generalizados y/o crimen organizado presentes en el país, y/o que las autoridades locales pueden tener capacidad limitada para responder a delitos graves. La mayoría de los incidentes que involucran a ciudadanos estadounidenses que residen en Bahamas son robos o delitos contra la propiedad.

Recomendaciones para viajar a Bahamas

Bahamas es un archipiélago situado al norte de Cuba y comprende cerca de 700 islas y cayos, de los cuales solo unos 30 están habitados. La nación se extiende más de 800 kilómetros y se encuentra a unos 100 kilómetros de la costa sureste del estado de Florida. Es accesible por aire y mar, ya que los visitantes pueden viajar en vuelos comerciales y chárter, ferris, líneas de cruceros, aviones privados y embarcaciones recreativas.

Estados Unidos recomienda a los visitantes de Bahamas que nunca naden solos, independientemente de su edad o nivel de habilidad para mantenerse a salvo en el agua. “Tenga cuidado con los tiburones cuando nade y realice actividades acuáticas, ya que recientemente se han producido incidentes mortales y no mortales”, se advierte.

Si decide viajar a las islas Bahamas, se recomienda:

No abrir la puerta de su hotel o residencia, a menos que sepa quién es.

No resistirse físicamente ningún intento de robo.

Ser parte del Programa de Inscripción de Viajero Inteligente (STEP, por sus siglas en inglés) para recibir alertas y facilitar su localización en caso de emergencia.

Seguir las redes sociales del Departamento de Estado norteamericano.

Revisar el Informe de seguridad nacional de Bahamas.

Preparar un plan de contingencia para situaciones médicas y de emergencia.