Estados Unidos impuso nuevas sanciones el martes a empresas estatales cubanas que podrían ahuyentar a inversionistas extranjeros y profundizar la ya grave crisis económica.

El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que las sanciones apuntan a cinco entidades cubanas, incluidas tres vinculadas al Grupo de Administración Empresarial S.A., un conglomerado empresarial operado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba. Más conocido como GAESA, controla al parecer casi el 40% del producto interno bruto de Cuba. A inicios de 2024, contaba con 14,500 millones de dólares en reservas líquidas.

“La situación en Cuba se está deteriorando mientras el corrupto, brutal y antiestadounidense régimen comunista de la isla sigue priorizando su control total por encima de la libertad, las oportunidades y el bienestar básico del pueblo cubano”, escribió Rubio en X.

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The situation in Cuba is devolving as the island’s corrupt, brutal and anti-American Communist regime continues to prioritize its own total control over the freedom, opportunity and basic wellbeing of the Cuban people.



The Cuban military-controlled conglomerate GAESA has… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) June 23, 2026

Rubio, hijo de inmigrantes cubanos, acusó a las “élites del régimen” de usar GAESA para “robar los pocos recursos de la isla, desviándolos hacia la represión, la subversión antiestadounidense y el espionaje en lugar de destinarlos a escuelas, plantas eléctricas y necesidades básicas del pueblo cubano”.

Bruno Rodríguez, ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, rechazó las sanciones y calificó a Rubio de “deshonesto y mendaz”.

“El gobierno de #EEUU, conducido por su deshonesto y mendaz Secretario de Estado, continúa los pasos para apretar el cerco a la economía de #Cuba, al ésta demostrarse más fuerte, capaz y eficaz que lo que él esperaba frente a la agresión despiadada y el castigo colectivo contra el pueblo y sus condiciones de vida. Lo que impulsa este individuo desde la mayor potencia del mundo es un crimen”, escribió Rodríguez en X.

Cualquier persona que preste servicios a las entidades cubanas señaladas corre el riesgo de ser sancionada y quedar excluida del sistema financiero estadounidense.

El gobierno de #EEUU, conducido por su deshonesto y mendaz Secretario de Estado, continúa los pasos para apretar el cerco a la economía de #Cuba, al ésta demostrarse más fuerte, capaz y eficaz que lo que él esperaba frente a la agresión despiadada y el castigo colectivo contra el… pic.twitter.com/baqHMMRM85 — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) June 23, 2026

“Al designar entidades específicas, les están dejando claro a los inversionistas extranjeros: ‘Si su negocio en Cuba toca a cualquiera de estas personas, corre el riesgo de ser vetado’”, explicó Michael Bustamante, profesor y director de Estudios Cubanos y Cubano-Estadounidenses en la Universidad de Miami.

“Para la mayoría de estas empresas, es ir demasiado lejos”, comentó sobre el impacto de las nuevas sanciones.

Las 5 entidades sancionadas son clave para la economía de Cuba

Almacenes Universales S.A., o AUSA, figura entre las cinco entidades sancionadas. Como principal empresa de logística y almacenamiento del gobierno cubano, sostiene el sistema de exportaciones e importaciones de la isla. También es la principal empresa de almacenamiento utilizada por el Estado, el sector privado cubano y los socios inversionistas extranjeros, señaló Bustamante.

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La semana pasada, Cuba anunció una serie de reformas económicas, entre ellas permitir que el sector privado importe bienes sin usar al Estado como intermediario. Pero Bustamante indicó que no cree que esa medida esté operativa todavía.

Si las personas o empresas evitan hacer negocios con las entidades de almacenamiento, sostuvo, eso podría interrumpir el flujo de bienes hacia el país y tener consecuencias humanitarias.

También fue sancionada Rafin S.A., que Bustamante describió como una empresa “muy opaca” que, según cree, opera como el brazo financiero corporativo del gobierno dentro de GAESA. Aclaró que no es un banco, pero maneja capital del gobierno y de GAESA y podría participar en acuerdos financieros.

“Eso también, aparentemente, echaría más agua fría a los inversionistas extranjeros que ya están allí”, afirmó Bustamante.

La tercera entidad relacionada con GAESA que fue sancionada es Banco Financiero Internacional S.A., un banco comercial que, según Bustamante, funciona como una institución clave para los inversionistas extranjeros. “Si no tiene un banco al que pueda acudir como inversionista extranjero, eso hace que sus operaciones sean logísticamente bastante difíciles, por decir poco”.

Max Meizlish, un exfuncionario de aplicación de sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, dijo que el banco fue señalado porque es “un nexo clave” para los fondos relacionados con GAESA: “Esto es significativo”.

También fueron sancionadas Geominera S.A., una empresa minera estatal, y la Empresa Siderúrgica José Martí, que Estados Unidos describió como el mayor productor de acero en bruto de Cuba.

La sanción final se impuso contra Annalie Lilliam Rueda Cardero, nuera del expresidente Raúl Castro.

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Sanciones impuestas días después de amplias reformas económicas

Las sanciones son las más recientes de una serie que han apuntado al propio GAESA y al presidente cubano Miguel Díaz-Canel.

“Es muy, muy difícil descifrar qué está pasando aquí”, expresó Bustamante. “¿Están preparando el terreno para una venta de activos estatales cubanos al mejor postor o al peor postor?... ¿Es esto parte de la receta de una toma hostil?”.

La administración del presidente estadounidense Donald Trump sigue presionando para que haya un cambio en el modelo político y económico de Cuba, acusando a la isla de representar una amenaza para Estados Unidos por sus vínculos con adversarios de Estados Unidos. El gobierno cubano ha negado repetidamente que sea una amenaza.

Mientras tanto, Cuba dio a conocer reformas económicas la semana pasada que Bustamante describió como “potencialmente la liberalización más significativa de la economía cubana en 60 años”, aunque señaló que persisten preguntas y dudas.

El martes, un portavoz del Departamento de Estado dijo que las reformas “son modestas, largamente atrasadas y, en última instancia, señales de humo superficiales del régimen cubano. Esto es parte del manual de la dictadura: anunciar un ciclo de supuestas reformas para insinuar un deseo de cambio, y luego revertir rápidamente cualquier cambio en el momento en que el control total del régimen se vea mínimamente amenazado”.

“La administración estadounidense va a seguir aplicando presión sobre el régimen hasta que el régimen sea una bestia completamente diferente”, dijo Meizlish, investigador de la Fundación para la Defensa de las Democracias, con sede en Estados Unidos.

Cuba ya enfrenta severos apagones, escasez de alimentos y agua y un sistema de salud en deterioro, derivados en parte de un bloqueo energético de Estados Unidos. A finales de enero, el gobierno del presidente Trump amenazó con imponer aranceles a cualquier país que venda o suministre petróleo a la isla, que dependía en gran medida de envíos de crudo desde Venezuela, los cuales se detuvieron después de que Estados Unidos atacara al país sudamericano.