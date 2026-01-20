El Comando Sur de Estados Unidos, que mantiene un poderoso despliegue militar cerca a las costas de Venezuela, anunció este martes la interceptación de otro barco petrolero en aguas del Caribe.

“Esta mañana, fuerzas militares estadounidenses, en apoyo del Departamento de Seguridad Nacional, detuvieron sin incidentes al buque motor Sagitta”, se lee en un comunicado en la cuenta de X del Comando Sur, en el que informan que esta nueva interceptación ocurre en medio del operativo Lanza del Sur que busca atacar el tráfico de estupefacientes que llega a Estados Unidos por rutas marítimas en el Caribe.

Este operativo ha llevado también a los bombardeos de al menos 34 presuntas lanchas narcotraficantes que han dejado alrededor de 110 muertos.

Through #OpSouthernSpear, the @DeptofWar is unwavering in its mission to crush illicit activity in the Western Hemisphere in partnership with @USCG, @DHSgov and @TheJusticeDept.



This morning, U.S. military forces, in support of the Department of Homeland Security, apprehended… pic.twitter.com/UPADtiw681 — U.S. Southern Command (@Southcom) January 20, 2026

Asimismo, este despliegue militar facilitó el operativo del pasado 3 de enero en el que fuerzas estadounidenses entraron en territorio venezolano y capturaron al dirigente del régimen chavista, Nicolás Maduro, y su esposa Cilia Flóres, quienes ahora se enfrentan a la justicia estadounidense.

En el comunicado, que fue replicado por el Departamento de Guerra (antes de Defensa), las fuerzas militares explican que este buque “operaba desafiando la cuarentena establecida por el presidente Trump para buques sancionados en el Caribe”.

Cabe recordar que a mediados de diciembre el presidente Donald Trump ordenó el bloqueo “total y completo” de todos los buques petroleros que entren o salgan de Venezuela. Desde entonces, Washington ha incautado varios de estos navíos bajo el argumento del bloqueo marítimo.

“Mientras la fuerza conjunta opera en el hemisferio occidental, reafirmamos que la seguridad del pueblo estadounidense es primordial, lo que demuestra nuestro compromiso con la seguridad y la estabilidad”, concluye el comunicado.