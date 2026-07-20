Dubái, Emiratos Árabes Unidos. Estados Unidos inició una nueva ronda de ataques aéreos contra Irán el lunes en la madrugada tras anunciar la muerte de otro militar estadounidense, y Teherán disparó misiles hacia Jordania, lo que podría extender el conflicto al vecino Israel.

Paso a paso, Washington y Teherán han vuelto a acercarse a una guerra total, en un momento en que el acuerdo provisional del mes pasado destinado a poner fin permanentemente a los combates se ha venido abajo y el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz prácticamente se ha estancado. Ambas partes han atacado infraestructura civil de la que dependen millones de personas.

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Las fuerzas armadas estadounidenses informaron que el militar murió en Irak el sábado durante la “detonación controlada” de un dron iraní derribado.

“Los golpeamos muy duro otra vez esta noche”, declaró el presidente estadounidense Donald Trump. “Y lo hicimos en honor de los” soldados muertos.

Estados Unidos lanza la novena noche de ataques aéreos contra Irán

Previamente, las fuerzas armadas indicaron que el blanco de los ataques aéreos era la Guardia Revolucionaria iraní, en represalia por la muerte el viernes de soldados estadounidenses en Jordania. Un militar estaba desaparecido tras ese ataque, y el nuevo comunicado militar indicó que el domingo se encontraron “restos no identificados” y estaban siendo examinados. Desde que la guerra comenzó han fallecido 17 militares estadounidenses.

En el renovado intercambio de fuego, ahora en su segunda semana, Washington ha atacado puentes e instalaciones eléctricas en Irán.

El Comando Central de Estados Unidos anunció una nueva ronda de ataques aéreos a primera hora del lunes, ya en su novena noche consecutiva.

“Los ataques seguirán degradando las capacidades militares iraníes utilizadas para atacar a buques comerciales y a marineros civiles que transitan por el estrecho de Ormuz”, indicó el Comando Central en un comunicado.

Cuando comenzó la ofensiva, un barco se incendió el lunes en la madrugada en el estrecho de Ormuz, cerca de la costa de Omán, informaron las fuerzas armadas británicas. No estaba claro qué provocó el incendio frente a Omán, una ruta por la que los militares estadounidenses han alentado a los barcos a viajar para evadir el control de Irán.

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En represalia, Teherán ha atacado a países aliados de Estados Unidos en todo Oriente Medio.

Baréin, Jordania y Kuwait volvieron a activar sus defensas antiaéreas ante la llegada de drones y misiles iraníes. A primera hora del lunes, la embajada estadounidense en Baréin emitió una advertencia, diciendo que “Irán podría tratar de atacar lugares no especificados en el centro de Manama”, la capital, sin dar más detalles.

Israel advirtió que los misiles lanzados hacia Jordania podrían provocar que el fuego se extendiera a territorio israelí por primera vez en semanas.

Irán denuncia ataque contra sitio nuclear en construcción

Tomas difundidas por las fuerzas armadas estadounidenses parecían mostrar ataques aéreos realizados por aviones de combate y misiles de crucero Tomahawk lanzados desde el mar. Un sitio parecía estar en un valle de una región montañosa. A menudo, la Guardia Revolucionaria tiene bases de misiles y otro equipo militar ocultos en cadenas montañosas.

La agencia iraní de energía atómica señaló que el blanco de los ataques estadounidenses era el lugar de construcción de una central nuclear planificada en el suroeste, reportó la televisión estatal.

Imágenes satelitales del sitio de la central nuclear de Darkhovin, captadas por Planet Labs PBC, mostraron tierra que había sido retirada, pero poca construcción hasta el 9 de julio. Irán no había anunciado previamente que el lugar hubiera sido blanco de ataques.

El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) detalló que el sitio, en las “etapas muy tempranas de construcción”, no contenía material nuclear cuando ese organismo de control de la ONU lo visitó por última vez.

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Jordania y casi todos los Estados árabes del golfo Pérsico han sido blanco de ataques

Las fuerzas armadas de Jordania indicaron que derribaron varios misiles iraníes. El país alberga importantes bases de Estados Unidos y depende de sistemas estadounidenses de defensa antiaérea. Los misiles no causaron víctimas ni daños, según las fuerzas armadas jordanas.

Posteriormente, Jordania convocó al encargado de negocios de Irán para protestar, reportó la televisión estatal.

Las fuerzas armadas de Israel dijeron que misiles iraníes lanzados hacia la ciudad portuaria jordana de Aqaba, ubicada al otro lado de la frontera , podrían extenderse, y advirtieron a los israelíes que en unas semanas podrían escuchar sirenas de ataque aéreo.

Eilat, la ciudad israelí vecina de Aqaba, citó a funcionarios de seguridad que dijeron que se lanzaron dos interceptores desde las afueras para evitar la caída de escombros.

Durante los últimos combates, Irán ha centrado los ataques en Estados árabes aliados de la Casa Blanca en lugar de Israel, que inició la guerra junto con Estados Unidos el 28 de febrero. “Estamos preparados para reanudar inmediatamente el combate”, expresó el jefe del Estado Mayor militar israelí, el teniente general Eyal Zamir.

Kuwait indicó que una de sus plantas de energía y desalinización de agua fue atacada por segunda vez en dos días, lo que desató incendios. Su Ministerio de Electricidad, Agua y Energía Renovable dijo que la red eléctrica se mantiene estable. En Kuwait, aproximadamente el 90% del agua potable se obtiene a partir de la desalinización.

Jasem Mohamed al Budaiwi, secretario general del Consejo de Cooperación del Golfo —formado por seis naciones—, ha acusado a Irán de crímenes de guerra por ataques contra infraestructura e instalaciones civiles.

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En general, el derecho humanitario internacional protege la infraestructura civil, como por ejemplo puentes y plantas eléctricas, de ataques, pero esos sitios pueden perder la protección si se usan con fines militares. En esos casos, los ataques deben ser proporcionales y minimizar el daño a civiles.

El estrecho de Ormuz sigue siendo clave para el conflicto

Trump ha amenazado con atacar las centrales eléctricas y los puentes de Irán para tratar de obligarlo a aflojar su control sobre el estrecho de Ormuz, por el que antes de la guerra transitaba una quinta parte del suministro mundial de petróleo. Ataques recientes dejan entrever que las fuerzas armadas estadounidenses están llevando a cabo ese plan.

En la última semana, Washington volvió a imponer un bloqueo naval a los puertos iraníes para detener sus envíos de petróleo crudo. Las fuerzas armadas indicaron el sábado que desde entonces habían desviado seis barcos y deshabilitado uno.

Una organización marítima supervisada por la Armada de Estados Unidos indicó el domingo que la amenaza para los marineros es grave tras ataques iraníes previos, “considerándose muy probable una acción hostil deliberada”. Indicó que el tráfico sigue siendo bajo, con ocho tránsitos el sábado y tres el viernes. El promedio diario antes de la guerra era de casi 140.

El líder supremo iraní, Moytabá Jamenei, advirtió el sábado en un comunicado de “lecciones inolvidables” si la Casa Blanca sigue atacando a la República Islámica. Un negociador iraní indicó que Teherán estaba suspendiendo sus compromisos con el acuerdo provisional y acusó a Estados Unidos de violarlo.

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Ya se ha superado la mitad de los 60 días que el acuerdo estableció para negociar el fin permanente de la guerra y otros asuntos, incluido el programa nuclear de Irán.

Las autoridades iraníes señalaron el domingo que al menos 50 personas han muerto y 517 han resultado heridas en los últimos ataques estadounidenses. Teherán no ha proporcionado información general sobre sus pérdidas materiales.

Lejos de la región, los efectos de la guerra en los precios del combustible y otros bienes han golpeado con fuerza a algunas de las zonas más vulnerables del mundo.