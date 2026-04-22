El gobierno de Estados Unidos puso en marcha un nuevo sistema digital que permitirá a empresas solicitar reembolsos por aranceles impuestos durante la administración del presidente Donald Trump, luego de que estos fueran invalidados por el Tribunal Supremo.

La herramienta, lanzada por la U.S. Customs and Border Protection (CBP), comenzó a operar el 20 de abril bajo el nombre de CAPE (Administración y Procesamiento Consolidado de Entradas). A través de este portal, las compañías podrán gestionar de forma electrónica sus reclamaciones por pagos realizados bajo disposiciones consideradas ilegales.

Reembolsos podrían alcanzar cifras millonarias

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Según estimaciones oficiales, las empresas podrían recuperar hasta 175,000 millones de dólares en aranceles aplicados en virtud de la International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), una legislación que fue utilizada para justificar las medidas comerciales, pero cuya aplicación en este caso fue rechazada por el máximo tribunal.

Quiénes pueden reclamar

El sistema está dirigido principalmente a dos grupos: empresas que pagaron directamente los aranceles y agentes de aduanas que lo hicieron en representación de estas. No obstante, solo el “importador registrado” tiene derecho legal a recibir el reembolso, lo que excluye a consumidores finales, incluso si estos asumieron el costo indirectamente.

Las autoridades aclararon que los reembolsos no se procesarán de manera automática. Las empresas deberán registrarse en la plataforma, presentar sus solicitudes y someter la documentación requerida para evaluación. Aunque el CBP cuenta con parte de los datos, cada caso será revisado antes de su aprobación.

En esta etapa inicial, el portal aceptará reclamaciones por aranceles no liquidados —aquellos aún sujetos a ajustes— y por pagos finalizados en los últimos 80 días. Sin embargo, quedan fuera otras categorías, como aranceles más antiguos ya cerrados o aquellos que actualmente están bajo disputa.

Esta implementación marca un paso clave en el proceso de devolución de fondos, aunque todavía persisten dudas entre empresas sobre el alcance total de los reembolsos y los casos que finalmente serán elegibles.