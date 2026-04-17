Un nuevo sistema para reembolsar miles de millones de dólares en aranceles comenzará a operar este lunes en Estados Unidos, pero el beneficio no será para todos.

Las autoridades federales aclararon que únicamente ciertos importadores podrán recuperar el dinero pagado tras la anulación de estas tarifas por el Tribunal Supremo.

El mecanismo, administrado por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), permitirá devolver cerca de $166,000 millones en aranceles que fueron impuestos bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) durante la administración del expresidente Donald Trump.

Según las directrices oficiales, los reembolsos estarán dirigidos exclusivamente a empresas importadoras que pagaron estos aranceles y que cumplan con los requisitos establecidos. Esto incluye tanto a los importadores registrados como a agentes aduanales autorizados que hayan gestionado las entradas en su nombre.

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Por el contrario, los consumidores no serán elegibles para recibir devoluciones, aun cuando hayan enfrentado aumentos en los precios de productos importados como consecuencia de estas tarifas.

El proceso se realizará a través de un portal electrónico denominado CAPE, que será implementado por fases. En esta primera etapa, que inicia el 20 de abril, solo se aceptarán solicitudes relacionadas con importaciones recientes —específicamente de los últimos 80 días— o aquellas que aún no han sido finalizadas por las autoridades aduaneras.

Hasta inicios de abril, más de 56,000 importadores ya habían completado los pasos necesarios para solicitar los reembolsos, por un monto estimado de $127,000 millones.

Las devoluciones no serán automáticas. Las empresas deberán presentar una reclamación formal, someter la documentación requerida y esperar la evaluación de CBP. De ser aprobadas, los pagos —que podrían incluir intereses— se emitirán en un solo desembolso electrónico, generalmente entre 60 y 90 días después de la aprobación.

El origen de estos reembolsos se remonta a un fallo del Tribunal Supremo en febrero, que determinó que el uso de la IEEPA para imponer aranceles de manera amplia excedía la autoridad presidencial. Posteriormente, un tribunal federal en Nueva York reafirmó el derecho de las empresas afectadas a recuperar el dinero pagado.

El caso ha provocado una ola de reclamaciones por parte de miles de compañías, incluidas grandes corporaciones, en un intento por recuperar los costos asumidos bajo estas medidas.

Mientras tanto, el panorama comercial sigue en evolución, ya que el gobierno ha comenzado a implementar nuevos aranceles bajo otras disposiciones legales, lo que mantiene la incertidumbre en el sector importador.