Un consumidor boricua radicó ayer, miércoles, un pleito de clase en el Tribunal federal de Distrito contra la empresa multinacional Costco Wholesale, en la que reclama a nombre de los socios de Puerto Rico la devolución de los aranceles impuesto de manera ilegal por la administración del presidente Donald Trump, más los intereses generados.

La reclamación es por $10,000 millones, según se desprende del expediente judicial.

La demanda fue radicada por el consumidor Guillermo J. Ortiz y los abogados del pleito son Julián R. Rivera Aspinall, Eduardo R. Jenks, Francisco E. Colón Ramírez y Luis Martínez Lloréns.

El pleito de clase apunta a que el club de membresía, que tiene cinco almacenes en Bayamón, Caguas, Carolina y Cupey, supuestamente infló los precios de los productos importados sujeto a los aranceles en todo el 2025 hasta el presente.

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En la demanda se alude a que la empresa multinacional supuestamente genera sobre $700 millones anuales en ventas en Puerto Rico.

“Las ventas netas de Costco continuaron aumentando durante todo el periodo. Costco no sufrió ningún daño económico debido a los aranceles de la IEEPA (International Emergency Economic Powers Act, que impuso Trump). Los socios de Costco sí sufrieron daños económicos”, dice la demanda.

Añade que Costco ha exigido al gobierno federal, específicamente a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, en inglés), la devolución de los aranceles recaudados, parte de los cuales fueron pagados por socios de Puerto Rico.

“El pago de los aranceles de la IEEPA a Costco, más los intereses, solo beneficiará a Costco, a sus directivos y a sus accionistas. Hasta la fecha, Costco no ha tomado ninguna medida para garantizar que los socios de Puerto Rico que pagaron el costo de los aranceles de la IEEPA reciban un reembolso justo y/o una compensación por dichos aranceles ilegales, optando en cambio por reclamar un beneficio futuro para sus socios, incluyendo a los futuros socios, en ventas futuras. Los socios de Costco que pagaron los aranceles de la IEEPA no están recibiendo compensación por sus pérdidas económicas. La falta de acción o de un plan por parte de Costco para compensar a los socios que pagaron los aranceles sobre los bienes importados solo beneficia a Costco, a sus directivos y a sus accionistas”, precisa la demanda.

Ante estos argumentos, Ortiz pide a nombre de los socios boricuas de Costco que el tribunal federal ordene devolver “todos los pagos realizados en virtud de la Ley IEEPA, incluyendo los intereses correspondientes”.

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Esta demanda se une a otros pleitos de clase radicados en otros estados en el que se reclama la devolución de lo pagado en los aranceles, luego de que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos determinara el pasado 20 de febrero que estos aranceles eran nulos. El fallo fue que Trump se extralimitó en su autoridad al usar una ley de poderes de emergencia para justificar nuevos impuestos a bienes de casi todos los países del mundo.

En respuesta, el presidente estadounidense impuso nuevos aranceles de entre 10% a 15%.