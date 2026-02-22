La Comisión Europea pidió este domingo a Estados Unidos “claridad total” sobre las medidas que va a tomar tras la decisión del Tribunal Supremo estadounidense que invalida la mayoría de los aranceles impuestos por la Administración del presidente Donald Trump, quien en respuesta anunció un arancel global del 15% a todos los países.

“La Comisión Europea solicita claridad total sobre las medidas que Estados Unidos pretende tomar tras la reciente sentencia del Tribunal Supremo sobre la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA)”, dijo el Ejecutivo europeo en un comunicado, añadiendo que “la situación actual no favorece la realización de un comercio e inversión transatlántico ‘justos, equilibrados y mutuamente beneficiosos’, como acordaron ambas partes”.