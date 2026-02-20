Nueva York. El máximo tribunal del país anuló el viernes algunos de los aranceles más arrolladores del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una decisión de 6-3 que dictaminó que se extralimitó en su autoridad al usar una ley de poderes de emergencia para justificar nuevos impuestos a bienes de casi todos los países del mundo.

Trump ha lanzado un aluvión de nuevos aranceles en el último año. A pesar de la sentencia del viernes, muchos gravámenes sectoriales siguen en vigor, y el presidente todavía tiene muchas otras opciones para seguir gravando agresivamente las importaciones. Pero la decisión del Tribunal Supremo pone en entredicho un conjunto básico de aranceles que Trump impuso utilizando la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés) de 1977.

La IEEPA autoriza al presidente a regular ampliamente el comercio tras declarar una emergencia nacional. A lo largo de los años, los presidentes han recurrido a esta ley decenas de veces, a menudo para imponer sanciones a otros países. Pero Trump ha sido el primero en utilizarla para aplicar aranceles.

He aquí un vistazo a los aranceles que Trump impuso utilizando la IEEPA - y otros que los gravámenes siguen en pie hoy en día.

Tarifas del Día de la Liberación

La primavera pasada, Trump utilizó la IEEPA para imponer aranceles a casi todos los países del mundo. El 2 de abril, que Trump denominó Día de la Liberación, impuso aranceles “recíprocos” de hasta el 50 % a productos de decenas de países, y un arancel básico del 10 % a casi todos los demás.

El impuesto del 10% entró en vigor a principios de abril. Pero el grueso de los gravámenes más elevados del Día de la Liberación se retrasó varios meses, y muchos tipos se revisaron con el tiempo (en algunos casos tras nuevos acuerdos “marco”). La mayoría entraron en vigor el 7 de agosto.

La emergencia nacional subyacente a estos aranceles, argumentó Trump en su momento, era la prolongada brecha entre lo que Estados Unidos vende y lo que compra al resto del mundo. Sin embargo, los bienes procedentes de países con los que Estados Unidos tiene un superávit comercial también estaban sujetos a impuestos.

Entre los principales socios comerciales afectados por los aranceles del Día de la Liberación figuran Corea del Sur, Japón y la Unión Europea, que exportan una amplia gama de productos a Estados Unidos, como productos electrónicos, automóviles, piezas de recambio y productos farmacéuticos. Tras las conversaciones comerciales, las tasas impuestas por Trump a la mayoría de los productos se situaban antes del viernes en el 15% para la UE, Japón y Corea del Sur. Sin embargo, el mes pasado, Trump amenazó con aumentar los gravámenes sobre determinados productos surcoreanos hasta el 25%, y los países de todo el mundo siguen enfrentándose a aranceles sectoriales no incluidos en la AIEE.

‘Aranceles de tráfico’ a Canadá, China y México

Al inicio de su segundo mandato, Trump utilizó la IEEPA para imponer nuevos aranceles a los tres mayores socios comerciales de Estados Unidos: México, Canadá y China.

Para justificar estos aranceles, Trump declaró una emergencia nacional supuestamente por la inmigración indocumentada y el tráfico de drogas como el fentanilo y los productos químicos fabricados para usarlo. Los gravámenes se anunciaron por primera vez a principios de febrero de 2025, pero entraron en vigor con el paso del tiempo, y en ocasiones se retrasaron, redujeron o aumentaron debido a nuevas represalias.

Antes de la decisión del viernes, los “aranceles de tráfico” sobre las importaciones canadienses y mexicanas eran del 35% y el 25%, respectivamente, para los productos que no cumplieran el Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá de 2020. China, por su parte, se enfrentaba a un arancel del 10% relacionado con el fentanilo. Esta cifra es inferior al 20% impuesto por Trump a principios del año pasado. Los productos chinos también vieron una vez gravámenes por las nubes después del Día de la Liberación, pero las tasas se han reducido desde entonces durante las conversaciones comerciales.

Las principales importaciones estadounidenses de China son teléfonos móviles y otros aparatos electrónicos, así como ropa, juguetes y electrodomésticos. Por su parte, Canadá y México son las principales fuentes de automóviles y piezas de recambio. Canadá es también el mayor proveedor de petróleo crudo de Estados Unidos. Y México es un exportador clave de productos frescos, bebidas y otros productos.

Tarifazos a Brasil por el juicio a Bolsonaro

Trump también utilizó la IEEPA para aplicar fuertes impuestos a las importaciones brasileñas durante el verano, citando las políticas del país y el enjuiciamiento penal del ex presidente Jair Bolsonaro.

Brasil ya se enfrentaba a la tasa básica del 10% impuesta por Trump el Día de la Liberación. Los aranceles relacionados con Bolsonaro añadieron otro 40%, elevando el total de gravámenes al 50% en muchos productos antes del viernes.

De hecho, Estados Unidos ha registrado un superávit comercial constante con Brasil a lo largo de los años. Pero las principales exportaciones del país incluyen productos manufacturados, petróleo crudo y productos agrícolas como la soja y el azúcar.

Aaranceles a la India vinculados al petróleo ruso

India también se ha enfrentado a aranceles adicionales de la IEEPA. Tras el Día de la Liberación, Trump impuso un gravamen del 25 % a las importaciones indias, y más tarde añadió otro 25 % a las compras de petróleo ruso por parte del país, al tiempo que citaba la ley de poderes de emergencia, con lo que el total ascendía al 50 %.

Pero a principios de este mes, Estados Unidos e India alcanzaron un acuerdo marco comercial. Trump dijo que el primer ministro Narendra Modi acordó dejar de comprar petróleo ruso y que planeaba reducir los aranceles estadounidenses sobre su aliado al 18%. Mientras tanto, India dijo que “eliminaría o reduciría los aranceles” sobre todos los bienes industriales estadounidenses y una serie de productos agrícolas.

Las principales exportaciones indias a Estados Unidos son productos farmacéuticos, piedras preciosas, ropa y textiles.

¿Cuáles son otros aranceles distintos de los de la AIEE a los que se enfrentan los países en la actualidad?

A pesar de que el Tribunal Supremo tumbó los impuestos a la importación que Trump impuso con la IEEPA, la mayoría de los socios comerciales de Estados Unidos todavía se enfrentan a aranceles elevados en sectores específicos.

Alegando amenazas a la seguridad nacional, Trump ha recurrido a otra ley -la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962- para imponer nuevos gravámenes al acero, el aluminio, los automóviles, el cobre y la madera en todo el mundo. En septiembre comenzó a aplicar aún más aranceles de la Sección 232 sobre armarios de cocina, tocadores de baño y muebles tapizados.

Ante la presión para que bajen los precios, Trump ha reducido recientemente algunos de sus aranceles. Más allá de los marcos comerciales, esto ha incluido la adición de exenciones a gravámenes específicos y la eliminación de impuestos a la importación de productos como el café, las frutas tropicales y la carne de vacuno.

Aun así, Trump ha seguido amenazando con que se avecinan más gravámenes sectoriales.

