El presidente estadounidense Donald Trump anunció el miércoles que cancelaba su plan de imponer aranceles a países europeos por no querer darle Groenlandia, y dijo que él y el líder de la OTAN acordarán un “marco de un futuro acuerdo” sobre la seguridad en el Ártico.

El cambio abrupto surgió horas después de que Trump insistiera en que quiere “obtener Groenlandia, incluyendo el derecho, título y propiedad”, pero aseguró que no emplearía la fuerza para lograrlo, mientras ridiculizaba a los aliados europeos y advertía que la OTAN no debería intentar bloquear el expansionismo de Estados Unidos.

En un discurso extraordinario en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, Trump dijo que estaba pidiendo un territorio que era “frío y mal ubicado”. Agregó que Estados Unidos salvó a Europa durante la Segunda Guerra Mundial y “es una petición muy pequeña en comparación con lo que les hemos dado durante muchas, muchas décadas”.

“Probablemente no obtendremos nada a menos que decida usar fuerza excesiva y poder donde seríamos francamente imparables. Pero, no haré eso. ¿OK?”, dijo Trump, añadiendo más tarde, “No tengo que usar la fuerza, no quiero usar la fuerza”.

Trump a menudo intenta aumentar la presión sobre la otra parte cuando cree que puede llevar a un acuerdo favorable, y parecía feliz de hacerlo antes del foro en Davos.

Las implicaciones de sus comentarios fueron, no obstante, enormes, potencialmente rompiendo una alianza que se ha mantenido firme desde el inicio de la Guerra Fría y que parecía uno de los pactos más inquebrantables del mundo.

La alianza militar la fundaron las principales naciones europeas, Estados Unidos y Canadá. Sus otros miembros han sido firmes al decir que Groenlandia no está en venta y no se le puede arrebatar a Dinamarca, lo que significa que los comentarios de Trump podrían ser solo el comienzo de un enfrentamiento más grande que eventualmente podría remodelar la geopolítica mundial.

El mandatario norteamericano lleva semanas diciendo que Estados Unidos obtendrá el control de Groenlandia sin importar lo que cueste, argumentando que Washington debería estar a cargo allí para contrarrestar las amenazas en el mar Ártico circundante por parte de Rusia y China. Eso a pesar de que Estados Unidos ya tiene una gran base militar allí.

Un funcionario del gobierno danés dijo a The Associated Press después del discurso de Trump que Copenhague está lista para abordar las preocupaciones de seguridad de Estados Unidos. Pero el funcionario, que no estaba autorizado a comentar públicamente y habló bajo condición de anonimato, subrayó la posición del gobierno de que se deben respetar las “líneas rojas”, es decir, la soberanía de Dinamarca.

El gobierno de Groenlandia respondió diciendo a sus ciudadanos que estén preparados. Ha publicado un manual en inglés y groenlandés sobre qué hacer en una crisis que insta a los residentes a asegurarse de tener suficiente comida, agua, combustible y suministros en casa para sobrevivir durante cinco días.

“Acabamos de ir al supermercado y compramos los suministros”, relató Tony Jakobsen en la capital de Groenlandia, Nuuk, mostrando el contenido de bolsas que incluían velas, bocadillos y papel higiénico.

Añadió que pensaba que la retórica de Trump hacia Groenlandia era “solo amenazas... pero es mejor estar preparado que no estarlo”.

Trump instó a Dinamarca y al resto de la OTAN a hacerse a un lado, añadiendo una advertencia ominosa.

“Queremos un pedazo de hielo para la protección mundial, y no lo darán”, indicó Trump. “Pueden decir que sí, y estaremos muy agradecidos. O pueden decir que no, y lo recordaremos”.

También pidió abrir “negociaciones inmediatas” para que Estados Unidos adquiera Groenlandia. En comentarios posteriores a los periodistas se negó a nombrar un precio que podría pagarse diciendo solo: “Hay un precio más grande, y ese es el precio de la seguridad y la protección nacional e internacional” .

El ministro de Relaciones Exteriores de Dinamarca, Lars Løkke Rasmussen, afirmó que estaba alentado por el comentario de Trump sobre no usar la fuerza militar, pero calificó otras partes del discurso como “una forma de pensar sobre la integridad territorial que no coincide con las instituciones que tenemos”.

“Groenlandia es parte de la OTAN. Dinamarca es parte de la OTAN, y podemos ejercer nuestra soberanía en Groenlandia”, enfatizó Løkke Rasmussen.

En sus comentarios, Trump también argumentó que Estados Unidos está en auge y su economía es fuerte, en marcado contraste con Europa.

“Quiero ver que Europa vaya bien, pero no se dirige en la dirección correcta”, expresó Trump, quien también señaló: “Queremos aliados fuertes, no seriamente debilitados... Ustedes nos siguen hacia abajo y hacia arriba”.

Su arribo se retrasó tras un pequeño problema eléctrico en el Air Force One que le obligó a regresar a Washington para cambiar de avión. Mientras la comitiva de Trump avanzaba por una carretera estrecha hacia el lugar del discurso, los espectadores, incluidos algunos esquiadores, se formaron a lo largo de la ruta. Algunos hicieron gestos obscenos, y uno levantó un papel maldiciendo al presidente.

Aun así, multimillonarios y líderes empresariales buscaron asientos dentro del Salón del Congreso del foro, que tenía una capacidad de alrededor de 1.000 personas, para escuchar a Trump. Cuando empezó, solo había sitio de pie. Los asistentes pueden usar auriculares para escuchar el discurso en seis idiomas, además del inglés. La mayoría de los asistentes se pusieron de pie y ofrecieron aplausos, algunos simplemente de cortesía, mientras Trump subía al escenario.

Después del discurso, Trump se reunió con los líderes de Polonia, Bélgica y Egipto y nuevamente repitió que Estados Unidos no invadiría Groenlandia.

“La opción militar no está sobre la mesa. No creo que sea necesario”, manifestó Trump, sugiriendo que las partes involucradas usarían un mejor juicio.

La crisis se está agudizando por las amenazas de Trump de imponer altos impuestos de importación a Dinamarca y otros siete aliados a menos que negocien la transferencia del territorio semiautónomo.

Trump indicó que los aranceles comenzarían en un 10% el próximo mes y subirían al 25% en junio.

El primer ministro británico Keir Starmer prometió durante su sesión semanal de preguntas en la Cámara de los Comunes: “Gran Bretaña no cederá en nuestros principios y valores sobre el futuro de Groenlandia bajo amenazas de aranceles, y esa es mi posición clara”.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, advirtió que si Trump avanza con los aranceles, la respuesta del bloque “será inflexible, unida y proporcional”.

Mientras tanto expertos y economistas advierten que la amenaza arancelaria de Trump por Groenlandia podría perturbar la economía estadounidense si destruye el acuerdo comercial alcanzado el año pasado con la UE. Pero el mercado de valores de Estados Unidos se recuperaba el miércoles de su peor día desde octubre, ya que el mensaje de Trump sobre los aranceles relacionados con Groenlandia asustó a los inversores.

La Casa Blanca había insistido en que Trump debía centrarse en cómo reducir los precios de la vivienda en Estados Unidos, parte de un esfuerzo mayor para reducir el costo de vida, que sigue aumentando y amenaza con convertirse en una gran responsabilidad para Washington y los republicanos antes de las elecciones de noviembre.

Pero Groenlandia fue el tema principal, con Trump criticando a Dinamarca por ser “ingrata” respecto a la protección estadounidense de la isla ártica durante la Segunda Guerra Mundial. También seguía diciendo erróneamente Islandia cuando se refería a Groenlandia, confundiendo los dos territorios cuatro veces durante su discurso y por quinta vez desde el martes.

“Esta enorme isla no asegurada es en realidad parte de América del Norte”, indicó Trump. “Ese es nuestro territorio”.

Cuando finalmente mencionó la vivienda, Trump sugirió que no apoyaba una medida para fomentar la asequibilidad. Dijo que reducir los precios de las viviendas perjudica el valor de las propiedades y hace que los dueños que antes se sentían ricos por el patrimonio de sus viviendas se sientan más pobres.

En Nuuk, el residente Johnny Hedemann dijo que era “insultante” que Trump “hable sobre el pueblo groenlandés y la nación groenlandesa como si fuera solo un cubo de hielo”. Habló mientras se dirigía a comprar una estufa de camping y puré de papas instantáneo.

“Viviendo en esta naturaleza, tienes que estar preparado para casi cualquier cosa. Y ahora hay otra amenaza, y esa es Trump”, manifestó Hedemann.

Añadió: “Con este lunático, no sabes qué va a pasar mañana. Puede hacer las cosas muy mal para todos”.