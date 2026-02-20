Nueva York. La Corte Suprema le propinó al presidente Donald Trump una derrota contundente en una piedra angular de su política económica, al anular los aranceles radicales que impuso a casi todos los países.

En su dictamen de 6-3 del viernes, el tribunal dictaminó que el intento de Trump de utilizar una ley de poderes de emergencia para promulgar los gravámenes no era válido.

Dos de los tres jueces nombrados por Trump se unieron a la mayoría para tumbar la primera pieza importante de la agenda del segundo mandato de Trump que se les presentaba.

Esto es lo que hay que saber:

Lo que dictaminó el tribunal

Trump se basó en la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977, o IEEPA, como justificación para un aluvión histórico de aranceles, a pesar de que esa ley no contiene ninguna mención a los aranceles. La IEEPA, que permite al presidente confiscar activos y bloquear transacciones durante una emergencia nacional, se utilizó por primera vez durante la crisis de los rehenes en Irán. Desde entonces, se ha invocado para toda una serie de disturbios mundiales, desde los atentados del 11-S hasta la guerra civil siria.

El presidente dijo que el déficit comercial de Estados Unidos era tan grave que también se calificaba de emergencia, argumento que el alto tribunal desestimó.

“El hecho de que ningún Presidente haya encontrado nunca tal poder en la IEEPA es una prueba contundente de que no existe”, escribió el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, para la mayoría.

En su dictamen, los magistrados señalan que la Constitución otorga “muy claramente” al Congreso, y no al Presidente, la potestad de imponer impuestos, incluidos los aranceles.

Los jueces Samuel Alito, Clarence Thomas y Brett Kavanaugh se desintieron.

“Los aranceles en cuestión aquí pueden o no ser una política sabia. Pero según el texto, la historia y los precedentes, son claramente legales”, escribió Kavanaugh.

A qué tarifas afecta

A principios del año pasado, Trump citó la IEEPA para imponer aranceles a los tres mayores socios comerciales de Estados Unidos: México, Canadá y China. Para justificar los gravámenes, declaró una emergencia nacional por la inmigración indocumentada y el tráfico de drogas como el fentanilo y los productos químicos fabricados para usarlo.

Luego, en abril, en lo que Trump denominó el “Día de la Liberación”, impuso aranceles “recíprocos” de hasta el 50% a productos de docenas de países, y un arancel básico del 10% a casi todos los demás, también utilizando la IEEPA como justificación.

Trump también utilizó la IEEPA para aplicar fuertes impuestos a las importaciones brasileñas, citando el enjuiciamiento penal del país contra el expresidente Jair Bolsonaro, y a la India, por las compras de petróleo ruso por parte del país.

Muchos de los aranceles que Trump ha impuesto en virtud de la IEEPA han vivido una montaña rusa de actividad tras su aplicación: se han quitado, aumentado y reintroducido en distintos momentos del año pasado.

Aunque la decisión del Supremo pone patas arriba muchos de los gravámenes, otros impuestos por Trump se basaban en otras justificaciones y no se ven afectados.

La mayoría de los socios comerciales de Estados Unidos aún se enfrentan a fuertes aranceles en sectores específicos, como el acero, el aluminio, los automóviles, el cobre, la madera, los armarios de cocina, los muebles de baño y los muebles tapizados.

Las empresas aceptan la decisión

La Casa Blanca aún no ha respondido a la sentencia, pero muchos detractores de los aranceles la aplauden.

We Pay the Tariffs, un grupo de pequeñas empresas que había luchado contra la implantación de impuestos a la importación, calificó la decisión de “tremenda victoria” para las empresas perjudicadas por los aranceles.

“Han pedido préstamos sólo para mantener sus puertas abiertas”, afirma Dan Anthony, líder del grupo. “Han congelado la contratación, cancelado planes de expansión y visto cómo se esfumaban los ahorros de toda una vida para pagar facturas de tarifas que no estaban en ningún presupuesto ni plan de negocio. Hoy, el Tribunal Supremo ha validado lo que hemos estado diciendo todo el tiempo: Estos aranceles eran ilegales desde el principio”.

Reembolsos podría ser ‘un desastre’

Hasta diciembre, el Tesoro había recaudado más de 133,000 millones de dólares de los impuestos a la importación que el presidente ha impuesto en virtud de la ley de poderes de emergencia, según muestran los datos federales.

Pero el Tribunal Supremo no abordó la cuestión de si las empresas y particulares que pagaron esos aranceles podrían ser reembolsados. Muchas empresas, entre ellas la cadena de grandes almacenes Costco, ya se han alineado para exigir reembolsos en tribunales inferiores.

Kavanaugh, que desintió de la decisión del viernes, señaló que el proceso podría ser complicado.

