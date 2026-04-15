El gobierno de Estados Unidos lanzará el lunes 20 de abril un sistema para reembolsar miles de millones de dólares pagados como aranceles por empresas, y que el Tribunal Supremo determinó, fueron cobrados ilegalmente, reportó la agencia de noticias Reuters.

Así lo informó el Servició de Aduanas y Protección Fronterizas al tribunal el martes. El sistema, conocido como CAPE, consolidará reembolsos para emitir un pago único, en lugar de emitir un reembolso por cada importación, se informó en un documento entregado al Tribunal de Comercio Internacional. La agencia anunció la fecha de lanzamiento de CAPE en un comunicado aparte el viernes.

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La agencia indicó que el sistema de reembolsos se implementará por fases.

De acuerdo con los documentos presentados al Tribunal, 56,497 importadores completaron el proceso para recibir el rembolso de los aranceles, para un total de $127 mil millones.

Brandon Lord, del Servició de Aduanas y Protección Fronterizas declaró que la agencia está considerando opciones para procesar los reembolsos de un subconjunto de declaraciones sujetas a aranceles por valor de 2,900 millones de dólares. Según la agencia, CAPE procesará inicialmente los reembolsos de mercancías importadas recientemente y declaraciones sencillas.

Lord añadió que los reembolsos normalmente requerirían procesamiento manual, lo que aumentaría drásticamente la carga de trabajo y desviaría personal de las operaciones comerciales y de control de la agencia.

Tras el fallo de la Corte Suprema, los importadores recurrieron al Tribunal de Comercio Internacional para reclamar el reembolso de los aranceles. Más de 330,000 importadores pagaron aranceles por un total de 53 millones de envíos de mercancías a Estados Unidos.

Muchos importadores pequeños temían que el costo del proceso de reembolso superara los beneficios de intentar obtenerlo, lo que obligó a algunas empresas a explorar opciones de financiamiento creativas relacionadas con los reembolsos.

La Corte Suprema dictaminó que Trump se extralimitó en sus funciones al imponer aranceles globales generalizados en virtud de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEPA), una ley de 1977 destinada a situaciones de emergencia nacional