( The Associated Press )

El Departamento de Transporte del gobierno estadounidense (DOT) impuso hoy una multa de 140 millones de dólares a la aerolínea Southwest por el caos aeroportuario del pasado año, cuando canceló 16,900 vuelos y dejó a 2 millones de personas en tierra en plenas vacaciones de Navidad.

En un comunicado, el DOT recuerda que esta multa es 30 veces mayor que cualquier otra impuesta anteriormente por violar los derechos de los consumidores, y se añade además a los 600 millones que Southwest tuvo que pagar en forma de compensaciones -en alojamiento, menús y transporte- a los pasajeros afectados “como resultado de las acciones del DOT”.

PUBLICIDAD

La multa anunciada hoy servirá, de hecho, para compensar a futuros pasajeros afectados por cancelaciones o retrasos de la aerolínea.

Southwest, con 815 aviones que sirven 121 destinos y casi 80,000 empleados, es considerada una de “las cuatro grandes” aerolíneas del país, junto a American Airlines, United y Delta.

El DOT subrayó en su comunicado el carácter ejemplarizante de la sanción, que “sienta un precedente y envía un mensaje diáfano: si las aerolíneas defraudan a sus pasajeros, usaremos toda la fuerza de nuestra autoridad para que rindan cuentas por ello (...) Esta multa es un aviso a las aerolíneas de que tomen todas las medidas para que un caos así no suceda nunca más”.

Según el departamento, Southwest violó tres derechos básicos del consumidor: no prestó la debida asistencia al cliente, no ofreció notificaciones de vuelos -cancelaciones o retrasos- con suficiente antelación y no compensó a los afectados de manera rápida y apropiada.