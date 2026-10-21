La candidata del Frente Amplio de España, Ada Colau, denunció que el Gobierno de Estados Unidos le denegó el visado para viajar a Puerto Rico y participar en un encuentro internacional de ciudades que se celebrará en dos semanas.

Según revelaron fuentes cercanas a Colau en una entrevista con el diario español El País, la candidata entiende que la decisión está relacionada con su participación en una flotilla de ayuda humanitaria que intentó llegar a Gaza.

Colau viajó a Madrid para una entrevista personal en la Embajada de Estados Unidos, luego de que su solicitud de visado electrónico fuera denegada, mientras que la de los demás integrantes de su equipo fue aprobada. De acuerdo con las fuentes que cita El País, las preguntas durante la entrevista se centraron exclusivamente en su participación en la flotilla, tras la cual fue retenida en Israel durante tres días.

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La visa finalmente no fue concedida y la candidata se expresó a través de su canal de Telegram.

“Milei puede entrar a España a hablar de recortes [este miércoles participa en un desayuno], pero quienes denunciamos el genocidio y defendemos los DDHH no podemos entrar a Estados Unidos, ni a otros territorios de los que se ha apropiado de forma colonial”, escribió.

“Curiosa libertad la que defiende Trump, una persona que decide el destino de los ciudadanos de Puerto Rico sin respetar su soberanía, o que nos prohibe viajar a quienes pusimos el cuerpo en la Flotilla. Quieren quitarnos el río y también la playa, pero hoy aún con más fuerza cantamos con Bad Bunny que no olvidamos el lelolai”, agregó.

El encuentro Ciudades Valientes 2026, en el que Colau tenía previsto participar, se celebrará el 3 y 4 de noviembre en la sala Carmita Jiménez del Centro de Bellas Artes de Caguas. La actividad reunirá a representantes municipales, organizaciones comunitarias e invitados internacionales.