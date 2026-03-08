El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, aseguró este domingo que su país no tiene planes de atacar la industria petrolera o la infraestructura energética de Irán, distanciándose de la reciente ofensiva de Israel contra depósitos de combustible en territorio iraní.

En una entrevista con la cadena CNN, Wright fue tajante al desvincular las operaciones estadounidenses de los objetivos energéticos de Teherán: “No hay planes de atacar la industria del petróleo, el gas natural o cualquier aspecto de su sector energético. Estos son ataques israelíes”, afirmó el secretario, especificando que los objetivos alcanzados por Israel son depósitos locales de combustible.

Respecto al impacto ambiental de los bombardeos, que según testimonios recogidos por CNN están provocando una situación de “asfixia” en la capital iraní, Wright restó importancia a las consecuencias inmediatas.

“Unos pocos días de menor calidad del aire en Teherán no son nada comparado con lo que el pueblo iraní ha sufrido bajo el régimen”, declaró.

El secretario de Energía también se refirió a la situación del mercado interno estadounidense, marcado por un repunte reciente en los precios del diésel y la gasolina derivado del conflicto en Oriente Medio.

A pesar de la volatilidad actual, Wright defendió la gestión de la administración del presidente de EE. UU., Donald Trump, y prometió una estabilización inminente.

“Hoy la gasolina es 1,50 dólares por galón más barata que a mediados de la administración Biden”, señaló Wright, quien subrayó el objetivo del Gobierno de situar el precio por debajo del umbral de los 3 dólares.

Al ser cuestionado sobre el plazo para que los consumidores vean este alivio en sus bolsillos, el secretario aseguró que ocurrirá en cuestión de “semanas” y no de meses, pronosticando además un descenso futuro en las tarifas de electricidad.

Nueva York, 8 mar (EFE).- Más de 32.000 ciudadanos estadounidenses han regresado a salvo a Estados Unidos desde Oriente Medio desde el pasado 28 de febrero, en el marco de una operación de asistencia consular a gran escala, informó este domingo el subsecretario de Estado, Dylan Johnson.

En un comunicado oficial, Johnson detalló que el Departamento de Estado ha completado hasta la fecha casi dos docenas de vuelos chárter, logrando la evacuación de miles de personas.

No obstante, destaca que las cifras totales podrían ser mayores, ya que el balance actual no incluye a los estadounidenses que se han trasladado a terceros países o que se encuentran aún en tránsito hacia territorio estadounidense.

Pese a que la disponibilidad de vuelos comerciales en la región ha comenzado a mejorar, el Gobierno de EE.UU. aseguró que mantiene y refuerza sus operaciones de transporte terrestre y vuelos chárter, siempre que las condiciones de seguridad lo permitan.

A través de un grupo de trabajo operativo las 24 horas, el Departamento de Estado ha brindado asistencia directa a más de 19.000 ciudadanos en el extranjero, ofreciendo desde orientación de seguridad hasta logística de viaje.

Según el subsecretario, más de la mitad de los ciudadanos que solicitaron ayuda para salir de la región terminan rechazando las opciones de transporte proporcionadas por EE. UU. cuando se les contacta. De acuerdo con el Departamento de Estado, muchos de ellos optan por permanecer en el país donde se encuentran o prefieren alternativas de viaje privadas.

El Gobierno estadounidense hizo un llamado a sus ciudadanos en Omán, Kuwait, Baréin, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Arabia Saudí e Israel que necesiten asistencia de viaje para que completen el formulario de registro de crisis.

“El Departamento de Estado continuará asistiendo activamente a cualquier ciudadano estadounidense que desee abandonar Oriente Medio”, concluyó Johnson.

Estados Unidos e Israel están en medio de una guerra contra Irán, que empezó el pasado sábado y ha derivado en la muerte del ayatolá Alí Jameneí.

La primera semana de ataques de Estados Unidos ha resultado en más de 3.000 objetivos atacados en Irán, según informó el Comando Central del Ejército de Estados Unidos (Centcom) el viernes.

De acuerdo con Irán, al menos 1.332 civiles iraníes han muerto en los ataques, mientras que los ataques iraníes a Israel han causado al menos diez muertos.