El gobierno de Estados Unidos instruyó este martes un proyecto para habilitar la tala de árboles en casi 17.8 millones de hectáreas de áreas silvestres en bosques nacionales para la construcción de carreteras.

La propuesta pretende derogar Norma Nacional de Conservación de Áreas sin Carreteras de 2001, una histórica regulación medioambiental que se aprobó durante el mandato del expresidente Bill Clinton para proteger los ecosistemas dentro de las tierras del Sistema Nacional de Bosques del país.

Se trata de “una restricción generalizada que ha frustrado a los administradores de tierras y ha servido como barrera para el trabajo de reducción del riesgo de incendios forestales en grandes extensiones de los bosques nacionales de Estados Unidos”, indicó en un comunicado Servicio Forestal del país.

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Con este proyecto, Washington busca devolver la autoridad a los administradores forestales locales, “quienes conocen mejor la tierra, eliminando las barreras que les han impedido realizar el trabajo que la tierra requiere”, agregó el escrito.

“Durante demasiado tiempo, las restricciones obsoletas han mantenido decenas de millones de hectáreas de bosque fuera del alcance de los tratamientos que mejoran la salud de los bosques y reducen el riesgo de incendios forestales para nuestras comunidades”, indicó por su parte la secretaria del Departamento de Agricultura, Brooke Rolling.

Los datos de la Administración señalan que más del 95 % de las áreas sin carreteras inventariadas se encuentran en 10 estados del oeste: Alaska, Arizona, California, Montana, Nevada, Nuevo México, Oregón, Utah, Washington y Wyoming.

Aunque la norma no prevé aplicarse a los bosques nacionales de Colorado e Idaho, “ya que esos terrenos están sujetos a regulaciones estatales específicas para áreas sin carreteras”, sentenció la misiva.