El embajador de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, pidió este lunes en el Consejo de Seguridad crear una coalición para garantizar el paso de buques por el estrecho de Ormuz que incluya la eliminación de minas situadas en esta ruta.

“Afortunadamente, el ejército estadounidense ha dado un paso adelante para retirar estas minas y hacer que el estrecho sea seguro, pero tenemos que sumar fuerzas. Ha llegado la hora de crear la coalición de asociados afines para redoblar el paso, con capacidad real para brindar ayuda”, aseveró en una sesión del Consejo sobre la seguridad en el ámbito marítimo.

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Waltz reiteró que se han colocado minas “de forma indiscriminada” en vías navegables, y aseguró que Irán “ha admitido estos crímenes, pero es tan incompetente que ahora dice que no sabe dónde están estas minas”.

El diplomático instó “al mundo al entero” a que se sume a Estados Unidos “para mantener y defender la libertad de navegación por la economía mundial”, y recalcó que la reapertura del estrecho también es necesaria para las agencias humanitarias, que l autilizan para hacer pasar “el 80 % de su suministro”.

“El mundo se encuentra en una situación muy complicada. Las vías navegables internacionales no son monedas de cambio, son las arterias del comercio global”, apostilló.

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró la semana pasada que ha ordenado a la Armada atacar toda pequeña embarcación en el estrecho de Ormuz que pudiera estar desplegando minas, y dijo que EE.UU. intensificará las operaciones de desminado de la vía marítima.

Hoy, en una entrevista ofrecida a Fox News, el mandatario dio a entender que quiere continuar con el bloqueo naval que está asfixiando las exportaciones de petróleo de Irán, con la esperanza de que esto obligue a Teherán a ceder en las próximas semanas.

Según el portal Axios, Irán ha presentado a Estados Unidos una nueva propuesta de negociación para reabrir el estrecho de Ormuz y poner fin a la guerra y, a la vez, posponer las negociaciones sobre el programa nuclear de Teherán para más adelante.

El frenazo en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán se agudizó este fin de semana después de que el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abás Araqchí, abandonará Pakistán sin mostrar intención de conversar con Washington, que canceló a su vez el viaje a Islamabad de los enviados especiales de Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner.