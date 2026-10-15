A dos semanas y media de las elecciones de medio término, las Fuerzas Armadas estadounidenses consideran utilizar la llamada “madre de todas las bombas” contra Irán, en caso de que el presidente Donald J. Trump ordene reanudar los ataques contra ese país.

Según información publicada por CNN, que cita fuentes familiarizadas con el asunto, Estados Unidos estaría considerando utilizar por primera vez en combate la bomba GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast (MOAB), considerada la bomba convencional más grande de su arsenal.

Esta bomba, guiada por GPS, tiene una enorme capacidad destructiva y puede arrasar una superficie equivalente a nueve manzanas urbanas. Sin embargo, existen dudas sobre su precisión.

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Sin embargo, no está claro si un eventual ataque se produciría antes o después de las elecciones de medio término, pautadas para el próximo 3 de noviembre.

Actualmente, Washington mantiene abierta la vía diplomática mediante conversaciones indirectas con Irán, con la mediación de países como Omán, Qatar y Pakistán. Entre los principales puntos de disputa figuran el tránsito marítimo por el estrecho de Ormuz, por donde circulaba cerca del 20% del consumo mundial de petróleo, y el programa nuclear iraní, que Estados Unidos e Israel consideran una amenaza.

Estados Unidos e Israel iniciaron los ataques contra Irán el 28 de febrero de 2026, lo que desencadenó represalias iraníes y una escalada del conflicto en la región