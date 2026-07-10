Miami. Al menos cerca de 2.000 personas en Estados Unidos se han infectado por el parásito Cyclospora, que causa diarrea “explosiva” y que suele encontrarse en productos agrícolas, aunque las autoridades aún no han identificado el origen del brote que ha dejado casos en casi 30 estados.

El estado más afectado es Michigan, con 1,251 casos documentados, frente al promedio de 50 al año, mientras que el vecino Ohio confirmó 177, pero algunos condados investigan hasta 500 posibles infecciones, reportó el Centro de Investigación y Políticas sobre Enfermedades Infecciosas (CIDRAP) de la Universidad de Minesota.

Nueva York ha confirmado también 394 casos en todo el estado, mientras que Illinois ha registrado 141, Carolina del Norte apunta 110 y Florida casi 50, según recuentos de medios nacionales, que reportan que al menos 29 estados están indagando casos.

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El parásito causa Cyclosporiasis, una infección que puede durar días o semanas, con síntomas como “diarrea explosiva”, anorexia, pérdida de peso, cólicos, flatulencia, náusea, fiebre y dolor muscular generalizado, explicó la Asociación Médica Americana (AMA) en un informe publicado en medio del brote.

El CIDRAP advirtió que, aunque Michigan parezca el epicentro del brote, en realidad se desconoce el verdadero número de casos porque desde julio de 2025 los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) hicieron que el seguimiento de Cyclospora fuese opcional.

De hecho, el último reporte de los CDC, con fecha del 1 de julio, solo muestra 145 casos a nivel nacional, incluyendo 20 hospitalizaciones, lo que contrasta con la cifra reportada por los estados.

La causa del actual brote no se ha identificado, aunque el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan (MDHHS) está pidiendo a restaurantes, cocinas y consumidores en general elevar las precauciones en el manejo de alimentos crudos.

“Por lo general, la Cyclosporiasis no pone en peligro la vida, pero la deshidratación causada por episodios frecuentes de diarrea puede provocar una enfermedad grave, de manera particular entre las personas más jóvenes o mayores y aquellas con sistemas inmunitarios debilitados”, declaró el MDHHS en un comunicado.

La AMA recomienda lavarse las manos, en especial después de ir al baño, cambiar pañales o cuidar a alguien enfermo, además de lavar los alimentos “minuciosamente”, cortar y desechar todas las áreas dañadas o con magulladuras en las frutas y verduras, y refrigerarlas menos de dos horas después de cortarlas.