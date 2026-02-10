Estados Unidos y Colombia realizaron una operación conjunta el lunes, contra un submarino que transportaba cerca de 10 toneladas de cocaína, en la que fueron detenidos los cuatro tripulantes de la embarcación.

Según informó el Departamento de Estado de Estados Unidos, el operativo se llevó a cabo con apoyo de las Fuerzas Armadas colombianas y permitió la destrucción de la droga incautada, valorada en unos 441 millones de dólares, de acuerdo con un comunicado difundido en la red social X.

Las autoridades arrestaron a cuatro presuntos narcotraficantes que operaban el submarino durante la operación, realizada en aguas internacionales, sin que se precisara la ubicación exacta.

La acción tuvo lugar una semana después de la visita oficial del presidente Gustavo Petro a su homólogo estadounidense, Donald Trump, en la Casa Blanca, en un intento por recomponer la relación bilateral tras fuertes tensiones diplomáticas.

Desde agosto de 2025, Estados Unidos ha llevado a cabo una serie de ataques letales contra embarcaciones presuntamente vinculadas al narcotráfico en el Pacífico y el Caribe, en el marco de la operación Lanza del Sur.

With INL support, Colombian security forces executed a joint operation to target this narco-sub. 10 tons of cocaine worth $441M are now destroyed & 4 narco-traffickers arrested. Strong partnerships deliver strong results. 🇺🇸🇨🇴 pic.twitter.com/kWYuaN3Ua9 — US Dept of State INL (@StateINL) February 9, 2026

A diferencia de esos operativos —que han dejado más de 115 personas muertas—, en esta acción conjunta los tripulantes fueron detenidos para ser procesados judicialmente.

La reunión entre los mandatarios en Washington

La reunión entre los presidentes Donald Trump y Gustavo Petro se llevó a cabo el pasado 3 de febrero en la Casa Blanca durante dos horas aproximadamente, en un ambiente marcado por tensiones diplomáticas previas entre ambos países.

El encuentro fue visto como un paso clave para recomponer la relación bilateral y abrir un nuevo canal de diálogo tras varios meses de declaraciones cruzadas y diferencias políticas.

Al término de la reunión, Petro calificó el balance como positivo y destacó el tono respetuoso del diálogo, así como la disposición de Trump para escuchar sus planteamientos.

El mandatario colombiano señaló que no hubo confrontaciones personales y que el objetivo común fue avanzar en soluciones conjuntas frente a los principales desafíos de seguridad que comparten ambos países.

El encuentro dejó señales de distensión y abrió la puerta a una etapa de relaciones más pragmáticas entre Estados Unidos y Colombia.