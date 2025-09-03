Estas 15 ocupaciones que reciben propinas quedarán exentas de impuestos
El Tesoro publicó la lista de trabajadores beneficiados por el ‘Big Beautiful Bill’.
Durante los pasados meses la administración de Donald J. Trump estuvo en el ojo público debido a su ‘Big Beautiful Bill’, que finalmente fue aprobado en el Congreso y convertido en ley, dejando, entre otras cosas, exenciones en el pago de impuestos sobre propinas a algunos trabajadores.
El presidente estadounidense promovió la medida, señalando que quienes se beneficiarían de la exención serían, por ejemplo, los meseros y todos los trabajadores vinculados a la industria de restaurantes que tuvieran ingresos menores a $160,000 anuales.
La administración, no obstante, publicó una lista el pasado 2 de septiembre que detalla todas las ocupaciones beneficiadas. La exención, sin embargo, es temporal, y estará vigente de 2025 a 2028.
Estas son 15 ocupaciones -además de todas las asociadas a la industria de restaurantes- que estarán exentas del pago de impuestos por propinas:
- Bailarines
- Influencers
- Podcasters
- Entrenadores personales
- Jardineros y cortadores de césped
- Electricistas
- Plomeros
- Instaladores de aires acondicionados
- Empleadas domésticas de casas
- Fotógrafos de boda y organizadores de bodas
- Entrenadores y groomers de mascotas
- Niñeras
- Barberos
- Esteticistas y artistas de maquillaje
- Caddies de golf
El Departamento del Tesoro anticipó que la lista podría sufrir cambios mientras aguardan por comentarios ciudadanos.
Puedes ver la lista completa de trabajadores exentos pulsando aquí.