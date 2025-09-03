Durante los pasados meses la administración de Donald J. Trump estuvo en el ojo público debido a su ‘Big Beautiful Bill’, que finalmente fue aprobado en el Congreso y convertido en ley, dejando, entre otras cosas, exenciones en el pago de impuestos sobre propinas a algunos trabajadores.

El presidente estadounidense promovió la medida, señalando que quienes se beneficiarían de la exención serían, por ejemplo, los meseros y todos los trabajadores vinculados a la industria de restaurantes que tuvieran ingresos menores a $160,000 anuales.

La administración, no obstante, publicó una lista el pasado 2 de septiembre que detalla todas las ocupaciones beneficiadas. La exención, sin embargo, es temporal, y estará vigente de 2025 a 2028.

PUBLICIDAD

Estas son 15 ocupaciones -además de todas las asociadas a la industria de restaurantes- que estarán exentas del pago de impuestos por propinas:

- Bailarines

- Influencers

- Podcasters

- Entrenadores personales

- Jardineros y cortadores de césped

- Electricistas

- Plomeros

- Instaladores de aires acondicionados

- Empleadas domésticas de casas

- Fotógrafos de boda y organizadores de bodas

- Entrenadores y groomers de mascotas

- Niñeras

- Barberos

- Esteticistas y artistas de maquillaje

- Caddies de golf

El Departamento del Tesoro anticipó que la lista podría sufrir cambios mientras aguardan por comentarios ciudadanos.

Puedes ver la lista completa de trabajadores exentos pulsando aquí.