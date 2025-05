Desde que regresó a la Casa Blanca, el presidente estadounidense, Donald Trump, prometió bajar los impuestos, aumentar la seguridad en la frontera con México y recortar el gasto gubernamental drásticamente. Ahora, busca hacer realidad esas promesas a través de un proyecto presupuestario que aunque ha enfrentado trabas en el Congreso de Estados Unidos, podría finalmente ser presentado esta semana.

Inicialmente, el plan fue cuestionado y enfrentó el voto en contra de varios congresistas republicanos que levantaron la voz de alerta sobre que el proyecto podría “aumentar el déficit presupuestario estadounidense”.

No obstante, el líder republicano en la Cámara de Representantes, Mike Johnson, anunció ayer “un acuerdo” para que la medida continúe su trámite en el Congreso de los Estados Unidos.

Aunque no está claro todavía qué implica el acuerdo, estas son algunas medidas que incluiría el proyecto presupuestario de la administración Trump:

1- Exenciones a las propinas

El presidente Trump llamó a eliminar los impuestos sobre las propinas. Es decir, que los trabajadores que viven y reciben propinas a diario no tendrán que pagar al gobierno por ello. En su deducción salarial no se les restará ningún impuesto al monto que hayan ganado por propinas. Aunque la medida ha sido bien recibida en el Congreso estadounidense, esta podría enfrentar algunos cambios. No está claro todavía si la misma tendría, por ejemplo, algún tope.

2- Reducción presupuestaria al Medicaid

Una de las partidas más polémicas de este proyecto es la del Medicaid. La administración Trump busca reducir el gasto de la cubierta que proporciona atención sanitaria a más de 70 millones de estadounidenses, entre otras cosas, para ayudar a pagar las exenciones fiscales que busca allegar a los trabajadores estadounidenses. Los recortes al Medicaid podrían implicar $800 millones y requerir que los beneficiarios cumplan con nuevos requisitos como varias horas de trabajo comunitario mensual para adultos sin discapacidad física y verificación de elegibilidad cada seis meses y no anualmente, como se hace ahora.

3- Crédito por hijo

Trump ha defendido la necesidad de aumentar los nacimientos en Estados Unidos luego de que el país enfrentara en 2023 una drástica baja. En ese periodo nacieron alrededor de 3.6 millones de bebés estadounidenses, unos 76,000 menos que en 2022. En esa línea, el presidente propuso aumentar el crédito por hijo que ya se había estado otorgando, a $2,500. Bajo la administración Trump ese crédito podía ser reembolsable hasta $1,700. Trump busca aumentar esa cifra con un aumento que ocurriría de manera escalonada, empezando en $2,300 en 2025, $2,400 en 2026 y llegando al máximo de $2,500 en 2027 y 2028.

Esta medida, sin embargo, también podría sufrir algunos cambios en medio del análisis del Congreso. Además se ha denunciado que dejaría sin beneficio a los padres con un estatus migratorio sin definir, aunque sus hijos hayan nacido en Estados Unidos.

4- Reducciones al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP)

Desde el inicio del mandato republicano se ha planteado que buscan pasar parte del gasto federal de SNAP a los gobiernos estatales. Es decir, que los estados aporten algo de lo que el gobierno federal gasta en este beneficio. Inicialmente se habló de que podría requerirse a los estados un 5% del gasto federal en SNAP. No está claro si esa cifra continuará igual en el proyecto presupuestario, pero sí aseguran que buscan mayores requisitos de trabajo para quienes reciben el beneficio. La medida podría requerir unas 80 horas mensuales de trabajo a los beneficiarios con hijos mayores de 7 años.

5- Aumento en el gasto de seguridad fronteriza

Aunque propone fuertes recortes a algunos programas, la medida aumentaría el gasto en seguridad en la frontera con México y retomaría la principal promesa de campaña del primer mandato de Trump: la construcción del muro fronterizo.

Para ello la medida adjudicaría más de $40,000 millones, según datos publicados por la agencia de noticias AP. Queda por ver si esa cifra sería o no modificada en medio de la discusión que se lleva a cabo sobre la medida en la Cámara de Representantes federal.

La medida incluiría también severos cambios al Seguro Social, la eliminación de programas de energía limpia y otras exenciones a trabajadores que todavía son objeto de escrutinio en la Cámara. La meta de la administración Trump es firmar este proyecto el próximo 4 de julio, para conmemorar así la independencia estadounidense.