NUEVA YORK — Los carteristas solían ser la mayor preocupación para los viajeros que se dirigían a nuevos destinos de vacaciones.

Sin embargo, las estafas relacionadas con los viajes se han vuelto más sofisticadas, y los estafadores, que utilizan nuevas herramientas de inteligencia artificial, han mejorado su capacidad para crear páginas web falsas y sacar partido de los datos robados, según ha afirmado Florent Silve, directivo de Engine, una plataforma de gestión de viajes corporativos.

«Lo que antes parecía una página web falsa ahora resulta mucho más difícil de detectar para los consumidores», afirmó Silve.

Según un informe de la Comisión Federal de Comercio publicado en junio, los estadounidenses denunciaron el año pasado pérdidas por valor de 3,500 millones de dólares a causa de estafas en las que los estafadores se ponían en contacto con ellos a través de mensajes de texto, correo electrónico, teléfono, redes sociales y motores de búsqueda, aunque no todas ellas estaban relacionadas con los viajes. Casi una de cada tres denuncias de fraude se refería a estafas por suplantación de identidad, lo que las convierte en la categoría de fraude más denunciada.

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Las estafas relacionadas con los viajes pueden producirse incluso antes de subir al avión, ya que los estafadores se hacen pasar por tu hotel o tu compañía aérea para aprovecharse de que esperas recibir comunicaciones de esas empresas.

«Antes, la gente solía pensar: “Bueno, si recibo un mensaje fraudulento que no tiene ningún sentido, así es como sé que se trata de una estafa”. Pero ahora, las estafas más peligrosas no parecen sospechosas, sino que parecen algo normal», afirmó Iskander Sánchez-Rola, experto en estafas de Norton, una empresa de ciberseguridad.

Si tienes pensado viajar próximamente, aquí tienes algunas recomendaciones de expertos para protegerte de las estafas relacionadas con los viajes:

Cuidado con el secuestro de reservas

Según Sánchez-Rola, una nueva estafa habitual en el sector de los viajes es el «secuestro de reservas». En esta estafa, los estafadores te envían un correo electrónico o un mensaje de texto haciéndose pasar por tu hotel. Fingen que ha surgido algún problema, como un pago fallido, y te dicen que debes tomar medidas de inmediato.

Lo que hace que estas estafas sean especialmente difíciles de detectar es que los estafadores suelen utilizar información real para hacerte creer que son de fiar, explicó Sánchez-Rola. Los estafadores se centran en los sistemas de los hoteles mediante el phishing dirigido al personal de los mismos para obtener credenciales de acceso y, a continuación, acceder a información legítima de los hoteles o de los servicios de reserva. Con esta información, los estafadores te envían un correo electrónico con las fechas reales de tu reserva o el coste exacto de tu estancia en el hotel, con la esperanza de convencerte de que pertenecen a la empresa con la que hiciste la reserva.

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«Lo más importante es que no se trata de una confirmación de reserva falsa, sino de una reserva real que se utiliza en tu contra», afirmó Sánchez-Rola.

Si te encuentras con este tipo de estafa, Sánchez-Rola recomienda que no te precipites a realizar un pago a través del enlace facilitado y que, en su lugar, llames directamente al hotel. No llames al número que aparece en el correo electrónico o en el mensaje de texto que hayas recibido, ya que podría proceder del estafador. En su lugar, entra en la página web oficial del hotel y llama al número que figura en ella.

Ten cuidado con las notificaciones de cancelación de vuelos

Otra estafa muy extendida tiene que ver con las cancelaciones de vuelos, según explicó Sánchez-Rola. Los estafadores se ponen en contacto contigo mediante un mensaje urgente en el que te informan de que tu vuelo ha sido cancelado o retrasado y, a continuación, fingen ayudarte a volver a reservar el vuelo a cambio de un coste adicional.

«Te vas a algún sitio y, un día antes de que eso ocurra, te dicen que el vuelo se ha cancelado», dijo Sánchez-Rola. «Así que, en ese momento, surge una urgencia inherente».

Si recibes un mensaje de texto en el que se te informa de que tu vuelo ha sido cancelado, no te asustes. En primer lugar, entra directamente en la página web de tu compañía aérea y comprueba la información. Si necesitas volver a reservar tu vuelo, hazlo directamente con la compañía aérea o con el sistema de reservas externo que utilizaste inicialmente. Y, sobre todo, no hagas clic en ningún enlace que te envíen a través de un mensaje de texto, aconsejó Sánchez-Rola.

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Para evitar ser víctima de una estafa desde el principio, no publiques fotos de tus billetes de avión ni de otros documentos de viaje en las redes sociales. Aunque ocultes el número de vuelo con emojis, el billete puede revelar más información de la que crees.

«Los códigos QR o los códigos de barras que aparecen ahí contienen mucha información», afirmó Sánchez-Rola. «A veces incluso incluyen información sobre los vuelos de vuelta».

Cuidado con los códigos QR

En los últimos años, los códigos QR se han convertido en una forma muy habitual de pagar la cuenta directamente desde la mesa del restaurante. Aunque esto puede resultar cómodo, también puede convertirte en blanco de estafas, según ha señalado Alissa Abdullah, subdirectora de seguridad de Mastercard. Los estafadores pegan un nuevo código que se superpone al del restaurante y redirigen a los clientes a un sistema de pago fraudulento.

«Puede que estés sentado en una cafetería y te encuentres con un código QR auténtico sobre el que hay pegada una pegatina con uno falso», explicó Abdullah.

Si te parece sospechosa la página de pago o ves que en un restaurante hay una pegatina colocada encima de otra, Abdullah recomienda que hables con un miembro del personal y busques otra forma de pagar, como en efectivo o con tarjeta de crédito.

Ten cuidado al utilizar redes Wi-Fi públicas

Es muy habitual conectarse a una red Wi-Fi pública para orientarse en una ciudad nueva o descargar los billetes de avión en el aeropuerto. Aunque el Wi-Fi gratuito puede resultar útil durante un viaje, también conlleva algunos riesgos de ciberseguridad.

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«A veces, los ciberdelincuentes crean una red cuyo nombre se parece mucho al de una red legítima para engañarte y hacer que te conectes a su red», afirmó Brian Cute, director ejecutivo y director del programa de capacidad y resiliencia de Global Cyber Alliance, una organización sin ánimo de lucro dedicada a reducir el riesgo cibernético.

Si te conectas a la red de un estafador, este puede robarte datos personales, dañar tu sistema u obtener acceso remoto a tus dispositivos. Si tienes que utilizar una red Wi-Fi pública, Cute te recomienda que te limites a realizar búsquedas básicas, como cómo llegar a tu hotel, en lugar de acceder a páginas web como la de tu banco o tu correo electrónico.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.