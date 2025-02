Aguaceros e inundaciones peligrosas golpearon el sureste de Estados Unidos y buena parte del este del país sufrió una nueva ronda de clima duro y húmedo el sábado, con al menos un fallecido confirmado en Kentucky.

Un hombre de 73 años apareció muerto en aguas crecidas en el condado Clay, Kentucky, según WKYT-TV. La subdirectora de manejo de emergencias del condado Clay, Revelle Berry, confirmó el deceso pero no dio detalles adicionales.

El Departamento de Pesca y Vida Silvestre de Kentucky dijo que se estaba investigando una muerte y había una operación de rescate en marcha en el condado Hart, indicó WNKY-TV. La televisora dijo que una persona joven había muerto y había otra víctima desaparecida en las inundaciones del sábado por la noche. El departamento de Pesca y Vida Silvestre y la policía de Hart no respondieron de inmediato a una petición de comentarios de The Associated Press.

El agua sumergió automóviles y edificios en Kentucky y deslizamientos de tierra bloquearon carreteras en Virginia. Los meteorólogos predijeron tormentas de nieve en el noreste del país y amenaza de tornados en el valle del Mississippi.

Las autoridades de Kentucky, Tennessee, Virginia Occidental y Arkansas emitieron advertencias de inundación, y el Servicio Nacional de Meteorología instó a la población a evitar conducir por las carreteras. Algunas partes del oeste de Kentucky podrían enfrentar hasta 8 pulgadas de lluvia.

El Centro Médico Kentucky River en la ciudad de Jackson anunció el cierre de su departamento de emergencias y transfirió a todos los pacientes a otros dos hospitales de la región. El hospital detalló que reevaluará las condiciones el domingo por la mañana para determinar cuándo podrá reabrir de manera segura. Se pronostica que la bifurcación norte del río Kentucky alcanzará su punto máximo casi 14 pies por encima del nivel de inundación esa tarde, de acuerdo con el servicio meteorológico.

Las fotos publicadas por autoridades y residentes en las redes sociales mostraban automóviles y edificios bajo el agua en el centro-sur y el este de Kentucky. En el condado Buchanan, Virginia, la policía resaltó que varios caminos quedaron bloqueados por deslizamientos de tierra.

El gobernador Andy Beshear declaró de manera preventiva un estado de emergencia en Kentucky, donde se esperan inundaciones repentinas el domingo. Las aguas de inundaciones repentinas comenzaron a aparecer en algunas carreteras el sábado en Bowling Green, Kentucky.

“Queremos colocar específicamente recursos en lugares que se inundan y que se han inundado anteriormente”, dijo Beshear en las redes sociales.

En una publicación el sábado por la noche, Beshear dijo que había escrito a la Casa Blanca solicitando una declaración de desastres y fondos federales para zonas afectadas.

La Agencia de Manejo de Emergencias del condado Simpson en Kentucky señaló que las autoridades realizaron varios rescates de vehículos atascados en las inundaciones.

“Quédense en casa si pueden”, pidió la agencia en Facebook.

El servicio meteorológico indicó que son posibles inundaciones repentinas en los valles del Mississippi, Tennessee y Ohio. En Tennessee se emitieron alertas de inundaciones repentinas para gran parte del centro del estado hasta la tarde del sábado.

El Servicio Nacional de Meteorología calificó la lluvia esperada como un “evento de inundación repentina importante y potencialmente histórico”.

Mientras tanto, se esperaba que una fuerte nevada cubriera gran parte de Nueva Inglaterra y luego se transformara en aguanieve, lo que hará que los viajes sean casi imposibles, según el servicio meteorológico. Se esperaban las acumulaciones más pesadas, posiblemente de un pie o más, en el norte del estado de Nueva York y partes del norte de Nueva Inglaterra.

“Se pronostican acumulaciones de hielo de hasta un cuarto de pulgada en algunas áreas, lo que hace que las condiciones de conducción sean peligrosas. La formación de hielo intenso en algunos lugares puede provocar la caída de árboles y cortes de energía”, advirtió el servicio meteorológico.

La nieve y las temperaturas árticas cubrieron gran parte de la región centro-norte del país y las Grandes Llanuras el sábado, cubriendo las carreteras en el este de Nebraska, el norte de Iowa y gran parte de Wisconsin. El Servicio Meteorológico Nacional emitió un aviso de clima invernal para partes de esos estados y Michigan, con hasta 4 pulgadas de nieve pronosticados para Iowa, el sur de Wisconsin y la mayor parte de Michigan para la tarde del domingo.

Llega un vórtice polar gélido

Los meteorólogos advierten que Estados Unidos está a punto de experimentar su 10mo y más frío evento de vórtice polar de esta temporada. Las fuerzas meteorológicas en el Ártico se están combinando para empujar el aire frío que normalmente se queda cerca del Polo Norte hacia Estados Unidos y Europa.

En Denver, donde se esperaba que las temperaturas bajaran hasta menos 14 grados Fahrenheit durante el fin de semana, la ciudad abrió sus refugios para el clima frío para aquellos que viven en las calles.

Los meteorólogos informaron que caía una pulgada de nieve cada hora justo al norte de Denver. En el condado Boulder, un vehículo desocupado que quedó atrapado en la nieve luego de intentar cruzar las vías del tren fue arrollado el sábado por la tarde y destrozado por un tren. No hubo heridos, pero las autoridades advirtieron a los conductores sobre carreteras resbaladizas.

El servicio meteorológico también advirtió sobre el frío extremo en las Grandes Llanuras en los próximos días a partir del domingo, con sensaciones térmicas que oscilarán entre -34 grados Celsius (-30 grados Fahrenheit) y hasta -51 grados Celsius (-60 Fahrenheit ) en partes del oeste de Montana, Dakota del Norte, la zona norte de Dakota del Sur y el oeste de Minnesota. Se instó a los residentes de esas áreas a permanecer en interiores durante el frío extremo y a tomar precauciones para refugiar al ganado y otros animales.

California lucha contra deslizamientos de tierra

El clima seco regresó al sur de California después de la tormenta más fuerte del año. Pero el riesgo de deslizamientos de rocas y barro en laderas afectadas por incendios forestales continuó el viernes, ya que los deslizamientos peligrosos pueden ocurrir incluso después que la lluvia se detiene, particularmente en áreas quemadas donde la vegetación que ayuda a mantener el suelo anclado ha sido destruida.

Agua, escombros y rocas bajaron por la montaña en la ciudad de Sierra Madre el jueves por la noche, atrapando al menos un automóvil en el barro y dañando varios garajes de casas con barro y escombros. Las retroexcavadoras realizaron tareas de limpieza en las calles cubiertas de barro en la ciudad de 10,000 habitantes.

Una tormenta en las montañas de Sierra Nevada dejó 6 pies de nieve en 36 horas. Dos miembros del equipo de patrullas de esquí de Mammoth Mountain quedaron atrapados en una avalancha durante trabajos de mitigación de avalanchas el viernes por la mañana, informó el complejo en una publicación de Facebook. Uno fue rescatado y estaba consciente, mientras que el otro fue trasladado a un hospital con heridas graves.