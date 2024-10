Universal Orlando Resort anunció que todos los días a partir del 22 de noviembre hasta el 31 de diciembre se realizarán actividades relacionadas por con época decembrina.

Como parte de la entrada al parque temático, los visitantes pueden disfrutar de una serie de experiencias festivas inspiradas en personajes e historias queridas – desde contemplar el show ‘The Magic of Christmas at Hogwarts Castle’ en The Wizarding World of Harry Potter – Hogsmeade, conocer al gruñón Grinch durante Grinchmas, hasta ver carrozas y globos gigantes durante el Universal’s Holiday Parade con Macy’s y mucho más.

“Además, los visitantes pueden hacer su Navidad aún más emocionante con una estancia en uno de los hoteles de Universal - todos con decoración navideña y experiencias de temporada - o comprando experiencias complementarias en el parque, como The Universal Holiday Tour y The Grinch & Friends Character Breakfast”, señala la compañía en un comunicado.

Experiencias

Con decoración temática festiva, guirnaldas y luces centelleantes que adornan las calles del Diagon Alley y Hogsmeade, los visitantes estarán rodeados de magia navideña mientras exploran The Wizarding World of Harry Potter estas fiestas. Los visitantes podrán saborear una Butterbeer caliente y disfrutar de actuaciones especiales de temática navideña como The Frog Choir, formado por estudiantes de Hogwarts y sus ranas gigantes, en Hogsmeade, o bailar al ritmo de Celestina Warbeck and the Banshees en el Diagon Alley.

Y cuando cae la noche en Hogsmeade, regresa el espectáculo nocturno ‘The Magic of Christmas at Hogwarts Castle’, un espectáculo de proyección sobre el Castillo de Hogwarts, destacando los momentos navideños y la alegría de las fiestas inspirados en los queridos personajes e historias de las películas de Harry Potter.

Los visitantes podrán disfrutar de una versión en vivo del clásico navideño del Dr. Seuss, ‘How the Grinch Stole Christmas’, en el espectáculo ‘Grinchmas Who-liday Spectacular’.

“Además, Seuss Landing transportará a los visitantes directamente a Who-ville, donde estarán rodeados de una extravagante decoración navideña y podrán divertirse con apariciones especiales de los Whos e incluso tener la oportunidad de hacerse una foto con el mismísimo malvado: ¡el Grinch!”, indica Universal Orlando Resort.

Los visitantes también podrán degustar comidas y bebidas temáticas, comprar productos de temporada en una nueva tienda Holiday Tribute Store, conocer y saludar a sus personajes favoritos que también estarán en el espíritu navideño - incluyendo el favorito de los fans Earl the Squirrel, y participar en una nueva Holiday Nutcracker Hunt que los llevará en una búsqueda del tesoro en Universal Studios Florida, Universal Islands of Adventure y Universal CityWalk.

Los invitados, entre tanto, pueden disfrutar de una visita guiada por las experiencias navideñas más populares de todo el destino con el Universal Holiday Tour, que incluye: