Los residentes de Nueva Jersey que califican para el programa ANCHOR comenzaron a entrar desde este 15 de septiembre en la etapa de distribución de los beneficios correspondientes al año 2025, una ayuda estatal destinada a reducir parte de la carga económica asociada con los impuestos a la propiedad y el costo de la vivienda.

El Departamento del Tesoro de Nueva Jersey informó que los pagos se emitirán de manera progresiva y que, en términos generales, los beneficiarios deben esperar recibir el dinero dentro de los 90 días posteriores a la presentación de su solicitud, siempre que no sea necesaria información adicional.

PUBLICIDAD

Los montos dependen principalmente de los ingresos del solicitante, su condición de propietario o inquilino y, en el caso de los arrendatarios, de la edad que tenía al finalizar 2025.

Propietarios pueden recibir hasta $1,500

Para los propietarios de vivienda, el beneficio se determina utilizando los ingresos registrados en la línea 29 de la declaración NJ-1040 correspondiente a 2025.

La estructura establecida por el estado es la siguiente:

Hasta $1,500 para propietarios con ingresos brutos de Nueva Jersey de $150,000 o menos .

para propietarios con ingresos brutos de Nueva Jersey de . Hasta $1,000 para propietarios cuyos ingresos se encuentren entre $150,001 y $250,000 .

para propietarios cuyos ingresos se encuentren entre . Quienes superen los $250,000 de ingresos no son elegibles para ANCHOR como propietarios.

La vivienda debe haber sido la residencia principal del solicitante y cumplir con los requisitos de elegibilidad establecidos por el estado. Para esta ronda, Nueva Jersey utiliza información correspondiente a 2025, incluida la residencia, los ingresos y la edad.

Además, existe un límite general: la suma de determinados beneficios estatales de alivio del impuesto a la propiedad no puede superar los impuestos a la propiedad pagados por la residencia principal durante el año correspondiente.

Los inquilinos también pueden recibir un pago

El programa no está limitado a quienes son propietarios. Los residentes que alquilan una vivienda también pueden acceder al beneficio si cumplen con los requisitos.

Para el año 2025, los montos son:

$450 para inquilinos de 64 años o menos .

para inquilinos de . $700 para inquilinos que tenían 65 años o más al 31 de diciembre de 2025 .

para inquilinos que tenían . Los inquilinos con ingresos superiores a $150,000 quedan fuera del programa.

Los adultos mayores que alquilan y que no están obligados a presentar una declaración de impuestos estatal pueden, bajo determinadas condiciones, recibir además un Property Tax Credit de hasta $50. Ese crédito también puede incorporarse al pago de ANCHOR cuando corresponde.

Más de un millón de residentes fueron incluidos en el sistema automático

Una de las principales novedades administrativas de esta ronda es que muchos beneficiarios no tuvieron que comenzar nuevamente todo el proceso de solicitud.

PUBLICIDAD

La División de Impuestos de Nueva Jersey anunció en agosto que había enviado cartas de confirmación a más de un millón de propietarios e inquilinos que podían ser incluidos automáticamente en el programa. El sistema se aplica principalmente a propietarios que no son adultos mayores y a numerosos inquilinos que ya habían recibido ANCHOR y cuyos datos siguen siendo válidos.

Quienes recibieron una ANCHOR Benefit Confirmation Letter y no necesitan modificar los datos incluidos en ella, por lo general, no tienen que presentar una nueva solicitud: el estado tramita automáticamente el beneficio.

Sin embargo, quienes necesiten cambiar información bancaria, solicitar un cheque en lugar de depósito directo o corregir la información de la vivienda deben seguir las instrucciones proporcionadas por la División de Impuestos. Para ciertos propietarios mayores y personas que reciben beneficios por discapacidad del Seguro Social, existen procedimientos de solicitud específicos.

¿Cómo llegará el dinero?

Los beneficiarios que presentan su solicitud por internet pueden elegir entre depósito directo o cheque en papel. En cambio, quienes presentan una solicitud en papel solamente tienen disponible el pago mediante cheque.

Aunque la distribución comenzó el 15 de septiembre de 2026, eso no significa que todos los beneficiarios recibirán el dinero el mismo día. El Tesoro realiza los pagos de manera escalonada y señala que la mayoría debería recibirlos dentro de los 90 días siguientes a la presentación de la solicitud, salvo que sea necesario proporcionar documentación o información adicional.

¿Cuál es la fecha límite para solicitar ANCHOR?

Para los beneficios correspondientes a 2025, la fecha límite general para presentar una solicitud es el 2 de noviembre de 2026.

PUBLICIDAD

Por ello, los residentes que todavía necesiten presentar una solicitud deben revisar cuidadosamente los requisitos antes de completar el trámite.

¿Dónde comprobar el estado del beneficio?

Nueva Jersey recomienda utilizar el portal oficial de la División de Impuestos para comprobar el estado de una solicitud o verificar información relacionada con el beneficio ANCHOR. El estado también ofrece información sobre elegibilidad, presentación de solicitudes y métodos de pago.

¿Qué es ANCHOR?

ANCHOR corresponde a Affordable New Jersey Communities for Homeowners and Renters, un programa de alivio de impuestos creado para proporcionar asistencia tanto a propietarios como a personas que alquilan viviendas en Nueva Jersey.

El beneficio está dirigido a residentes que cumplen determinados requisitos de ingresos y residencia. Para la ronda que comenzó a pagarse en septiembre de 2026, los cálculos se basan en información correspondiente al año 2025.

Con el inicio de los desembolsos, los residentes elegibles comienzan ahora a recibir los beneficios en sus cuentas bancarias o mediante cheques enviados por correo. Sin embargo, debido al calendario escalonado, la fecha exacta de llegada dependerá de cuándo fue presentada o procesada cada solicitud y de si el estado necesita información adicional.